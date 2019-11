Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schreibbegabte Schüler aus dem Altenburger Land sind gefragt

Wer gerne schreibt und erfahren möchte, wie andere Leser oder Zuhörer über die Geschichten oder Gedichte denken oder wie die Texte noch spannender und interessanter geschrieben werden könnten, für den ist die Teilnahme am Literaturwettbewerb der Schulen des Altenburger Landes genau das Richtige. Dieser findet inzwischen zum 23. Mal statt.

Im Schuljahr 2019/20 können bis 29. Februar 2020 Wettbewerbsbeiträge eingereicht werden. Teilnehmen können alle interessierten Schülerinnen und Schüler von der 1. bis zur 12. Klasse beziehungsweise bis zum Alter von 18 Jahren. Bei der Wahl des Themas oder der Textform herrscht völlige Freiheit. Es können Geschichten oder Gedichte sein über etwas, das einen froh oder traurig gemacht hat, wovon man träumt oder was man sich wünscht, was einen bewegt – ob lustig, kritisch, traurig oder spannend, märchenhaft, fantastisch oder alltäglich. Nur sollten keine bereits vorhandenen Geschichten oder Fernsehfilme einfach nacherzählt werden.

Die besten Teilnehmer werden im Frühjahr ausgezeichnet

Wettbewerbsbeiträge sind einzureichen beim Landratsamt Altenburger Land, Fachdienst Wirtschaft, Tourismus und Kultur. Folgende Hinweise sind zu beachten: Umfang: maximal drei Seiten, Computertexte in Schriftgröße 12, digital vorliegende Texte per E-Mail senden, Beitrag mit folgenden Angaben ergänzen: Name, Alter, Klassenstufe, Schule und Heimatadresse.

Nach Einsendeschluss werden die Beiträge von einer Jury bewertet und im Frühjahr 2020 im Rahmen einer Werkstatt unter Leitung der Schriftstellerin Elisabeth Dommer besprochen. Dazu werden die besten Teilnehmer eingeladen und nach Altersstufen ausgezeichnet. Kontaktdaten: Landratsamt Altenburger Land, Fachdienst Wirtschaft, Tourismus und KulturLindenaustraße 9, 04600 Altenburg, Telefon 03447 586-158, Fax: 03447 586-226, E-Mail: kultur@altenburgerland.de.