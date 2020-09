Schüler arbeiten an hydraulisch betriebenem Modell

Das Roman-Herzog-Gymnasium in Schmölln hat gemeinsam mit Dietzel Hydraulik aus Beerwalde, Indu Sol GmbH aus Schmölln und Apollo GmbH aus Gößnitz eine Kooperation gestartet und seit Beginn des neuen Schuljahres das Wahlpflichtfach „Think Tech“ für die 9. Klassen eingeführt.

Neue Möglichkeiten ergeben sich

„Die Idee entstand vor rund anderthalb Jahren – wir wollen unseren Schülern mit ‘Think Tech’ nicht nur erste Türen zu Unternehmen der Region öffnen, sondern auch Einblicke in die Projektarbeit eines Unternehmen geben.“ so Schulleiterin Martina Pleuse. Dabei profitieren nicht nur die Schüler. „Auch für uns als anerkannter Ausbildungsbetrieb der IHK zu Gera und als Praxispartner dualer Studiengänge ergeben sich durch ‘Think Tech’ tolle Möglichkeiten. Wir kommen schon frühzeitig ins Gespräch mit den Jugendlichen und können für uns als Ausbildungs- oder Partnerunternehmen werben. Für die Schüler ist es zudem auch ein tolles Aushängeschild für die Bewerbung, wenn man bereits erste praktische Erfahrungen vorweisen kann.“ so Frau Bergner, Personalleiterin Dietzel Hydraulik.

Nun werden die Schüler bei Dietzel an einem hydraulisch betriebenen Modell arbeiten. Von der Projektplanung, über Konstruktion bis zur Fertigungsplanung und Ausführung des Projektes werden sie r nun jeden Montag am Modell arbeiten und am Ende des Schuljahres ihre Ergebnisse präsentieren. Der Fokus liegt also nicht nur auf praktischer Arbeit, sondern auch die Tätigkeiten der Projektverwaltung eines klassischen Jobs im Büro wird den Jugendlichen näher gebracht.

Die Fahrten zu den Unternehmen müssen die Schüler dabei natürlich nicht aus eigener Tasche bezahlen. „Hierfür kommt der Schulträger auf und stellt auch den Schüler ohne reguläres Busticket entsprechende Fahrscheine aus.“

Für die Schule und die Unternehmen startet solch eine Kooperation zum ersten Mal.