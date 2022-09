Schüler gewähren Blicke hinter die Kulissen

Gößnitz/Ponitz. Einen Tag der offenen Tür hat es an der Grund- und Regelschule Gößnitz und der Grundschule Ponitz gegeben.

Den Tag der offenen Tür an der Grund- und Regelschule Gößnitz sowie an der Grundschule Ponitz nutzten vor kurzem nicht nur Eltern, Angehörige und Schüler, sondern auch viele Ehemalige, die sich noch einmal an ihre Schulzeit erinnern wollten.

Natürlich gab es an diesem Tag viel zu erleben. Die Grundschule gab Einblicke in den Unterricht. Ein Höhepunkt war der Spendenlauf zu Gunsten des Schulzentrums Gößnitz. Schüler hatten sich bereits im Vorfeld einen Sponsor gesucht, der für jede gelaufene Runde einen Geldbetrag zur Verfügung stellte. In beiden Häusern gab es verschiedene Bastelangebote und Schulführungen durch die Räumlichkeiten. In der Turnhalle konnten sich die Gäste sportlich betätigen.

Ukrainische Schüler präsentierten ihre Heimat. Bogenschießen, eine Tombola, die Vorstellung von Arbeitsgemeinschaften und die Vorführung von Experimenten aus dem Unterricht komplettierten das Angebot. Auf dem Schulhof präsentierten sich die Jugendfeuerwehr Gößnitz und theBase, das Team der mobilen Jugendsozialarbeit. Mit kleinen musikalischen Aufführungen überraschten verschiedene Schülergruppen. Der Tag wurde zum Anlass genommen, das neue Schullogo der Regelschule würdig einzuweihen.