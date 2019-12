Schüler lechzen nach Weihnachtsprogramm in Dobitschen

Eine Hexe, die Hänsel und Gretel mit kostenlosem W-Lan in ihr Lebkuchenhaus lockt und noch dazu so modern ist, dass sie sich die Augen hat per Laser operieren lassen? Das gibt es, in der modernen Variante des Märchens, dargeboten von Schülern der Regelschule Dobitschen am Dienstagabend. Zum fünften Mal veranstalteten die Schüler ein Weihnachtsprogramm, das auf einer Idee der Lehrerinnen Iris Teichert und Antje Kratzsch basiert. „Das erste Mal sind wir noch in der Kirche aufgetreten, aber hier ist es gemütlicher, weil wir heizen können“, so Kratzsch.

Rund 50 Schüler gestalteten das Bühnenprogramm, das von musikalischen Darbietungen, über besagtes Märchen bis hin zu Walzertanz oder Cheerleader-Einlagen eine äußerst große Abwechslung bot. Moderiert wurde der Abend im Saal der Gaststätte durch die Zehntklässler Lucia Hering und Eric Wundrack. „Wir merken, dass die Schüler danach lechzen. Sie sind wirklich aufgeregt und freuen sich lange im Voraus darauf“, sagte Schulleiter Tino Schädlich. Die übrigen Schüler haben am Montag und Dienstag die Bühnen- und Saaldekoration gebastelt, Einladungskarten erstellt oder die Technik vorbereitet. Auch zum Weihnachtsprogramm selbst wuseln dutzende Schüler aufgeregt durch den Saal, um den Gästen Getränke oder Kuchen zu servieren.

Als das Programm dann mit einiger Verspätung anfängt, dauert es nur wenige Minuten, bis das Eis gebrochen ist und der ganze Saal begeistert in die Weihnachtslieder mit einstimmt. „Es freut uns, dass dieser Abend von der Gemeinde so gut angenommen wird und auch so viele Schüler herkommen. Sie müssen ja nicht hier sein“, so Schädlich. Die Spendeneinnahmen des Abends gehen dabei in voller Höhe an den Schulförderverein, der damit Schulprojekte unterstützen wird.

Hänsel und Gretel wurden am Ende übrigens beste Freunde der Hexe. Gemeinsam bauten sie einen YouTube-Kanal auf, in welchem sie vegane und glutenfreie Lebkuchen-Rezepte präsentieren. Und wenn sie nicht gestorben sind...