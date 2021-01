Schulen nutzen nur teilweise absturzanfällige Schul-Cloud

Thüringenweit häufen sich die Probleme mit der Arbeit über die Schul-Cloud. Über diese soll gerade in Zeiten von Home-Schooling der Unterricht zu Hause gewährleistet werden. Doch während manche Schulen keine gravierenden Probleme zu beklagen haben, haben andere schulische Einrichtungen ihre eigenen Wege gefunden, ihre Schüler mit Aufgaben zu versorgen.

Regelschule Dobitschen hat vor allem Probleme vormittags 10 Uhr

Der Schulleiter der Regelschule Dobitschen, Tino Schädlich, ist bisher zufrieden über die digitale Erreichbarkeit seiner Schüler: „97 bis 98 Prozent der Schüler sind bisher in der Schul-Cloud angemeldet. Das funktioniert bisher ganz gut.“ Es gäbe jedoch vor allem am Vormittag Zeiten, in der die Schüler nur schwierig in die Schul-Cloud kommen würden. Das sei nicht verwunderlich, wenn allein die 122 Schüler der Regelschule Dobitschen auf die Schul-Cloud wöllten: „Vormittags 10 Uhr kommt es zu Problemen. Insgesamt läuft es aber gut über die Schul-Cloud, vor allem im Vergleich zum ersten Lockdown.“ Ein größeres Problem sei hingegen der schlechte Internetzugang, erklärt Schulleiter Tino Schädlich: „Es gibt Schüler, bei denen es einwandfrei funktioniert. Bei circa 15 Prozent funktioniert es hingegen nur wenig bis gar nicht.“ Einerseits liege das an der unzureichenden Internetverbindung, andererseits fehlten mobile Endgeräte, wie Laptops. Hierfür konnten nun Leihgeräte beantragt werden.

Roman-Herzog-Gymnasium nutzt schulinterne Plattform XSchool

Am Schmöllner Roman-Herzog-Gymnasium werde eine schulinterne Plattform für das Home-Schooling verwendet, erklärt Schulleiterin Martina Pleuse: „Wir nutzen die Plattform XSchool, die auch andere Schulen haben. Es ist ein Programm zur digitalen Notenerfassung.“ Dieses System werde schon seit anderthalb Jahren genutzt. Seit dem Frühjahr werde XSchool außerdem verwendet, um Materialien für das Lernen zu Hause hochladen zu können, auf die die Schüler entsprechend von zu Hause zugreifen können. Die Schulleiterin hebt zudem die Sicherheit des Systems hervor: „Es ist eine geschützte Plattform, weil es um hoch sensible Daten geht. Die Plattform bricht auch nicht zusammen, wie etwa die Schul-Cloud. Es gibt höchstens mal Verbindungsprobleme.“ Deshalb werde die Schul-Cloud derzeit auch nicht für das Home-Schooling genutzt, so Martina Pleuse: „Das Einzige was XSchool nicht kann, sind Videokonferenzen. Solche Konferenzen dürfen wir nur über datenrechtlich sichere Plattformen durchführen, wie in Thüringen die Schul-Cloud.“ Für Video-Konferenzen solle die Schul-Cloud jetzt entsprechend aufgebaut werden.

Grundschule Altkirchen und Regelschule Schmölln warten noch auf Nutzung der Schul-Cloud

Bisher würden die Grundschule Altkirchen und die Regelschule Schmölln die Schul-Cloud noch nicht nutzen. Deshalb seien auch die Schulen, aber noch nicht die Schüler über die Schul-Cloud angemeldet, informiert Schulleiterin Katrin Schulze: „Wir können die Schul-Cloud noch nicht nutzen, weil noch nicht alles abschließend bearbeitet wurde.“ Die Schulen warteten immer noch auf die Zuarbeit des Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien in Bad Berka. Das Home-Schooling würde derzeit über die Webseite der Schulen erfolgen. Bearbeitete Aufgaben könnten entweder an die Dienst-Email des entsprechenden Lehrers oder direkt in der Schule abgegeben werden. Bisher funktioniere die Arbeit über die eigene Schul-Homepage gut, erklärt Schulleiterin Schulze: „Ich habe bisher noch keine gegenteiligen Ausführungen gehört.“