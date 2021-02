Schutzmasken für Bedürftige eingetroffen

Keine Entwarnung für das Altenburger Land: Zwar ist die Zahl der positiven Corona-Fälle am Freitag stark gesunken, jedoch ist die 7-Tage-Inzidenz wieder leicht angestiegen. So gelten nach Auskunft des Gesundheitsamtes derzeit 644 Menschen im Landkreis als an Covid-19 erkrankt. Das ist der mit Abstand niedrigste Wert in diesem Jahr, erstmals wurde die Marke von 700 Erkrankten unterschritten.

Allerdings sind erneut Todesfälle zu beklagen, zwei mit dem Virus infizierte Senioren verstarben von Donnerstag auf Freitag. Zudem werden 17 Neuinfektionen gemeldet, die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner steigt dadurch an, auf 210,3. Schwerpunkt war in den letzten Tagen das Pflegeheim Magdalenenstift Altenburg, hier hat sich die Zahl der infizierten Bewohner und Mitarbeiter auf nunmehr 26 erhöht.

23 Masken pro bedürftiger Person

Weitere Entlastung soll nun die Verteilung von kostenfreien Masken an Bedürftige bringen. Auf Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz vom 19. Januar stellte die Thüringer Landesregierung insgesamt 2,5 Millionen Masken zur Verfügung. Die Kreisverwaltung hat die für das Altenburger Land bestimmten Exemplare am Donnerstag aus Erfurt abgeholt. Aktuell werden diese konfektioniert und seit Freitag bereits per Brief an etwa 5000 bedürftige Menschen der Altersgruppe 15 bis 59 Jahre ausgeliefert.

Jeder Empfänger erhalte vier FFP2-Masken und 19 OP-Masken. Die Masken für Hartz IV-Empfänger werden über das Jobcenter verteilt, die Masken für jene, die Hilfen zum Lebensunterhalt bekommen sowie die Masken für Flüchtlinge verteilt das Landratsamt.