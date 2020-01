Crimmitschau. Auf ihrer „Endlos Liebe“-Tour sind die Calimeros am 8. Februar im Theater zu erleben.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schweizer Schlagertrio auf Crimmitschauer Bühne

Das Schlagertrio Calimeros ist derzeit auf „Endlos Liebe“-Tour, gemeinsam mit Stargast Sonia Liebing. Sei werden am Samstag, 8. Februar, 18 Uhr, im Theater in Crimmitschau zu erleben sein.

Das bereits 46. Studioalbum der Calimeros trägt den Namen „Endlos Liebe“ und sei schon jetzt rekordverdächtig, denn damit hätten die Musiker aus der Schweiz mehr Studioalben produziert als die Hard-Rock-Band AC/DC und die Rolling Stones zusammen. Und nicht nur das: Das Schweizer Erfolgstrio Calimeros erobert erstmalig Platz eins der offiziellen deutschen Albumcharts, heißt es vom Veranstalter. Das sei bislang noch nie zuvor einer Band aus der Schweiz gelungen. Mit ihrem Album „Endlos Liebe“ haben sich die drei Musiker damit in der Musikgeschichte verewigt.

Idee zur Bandgründung bei Vereinsabend entstanden

Michael Heck präsentiert mit seiner Drei-Oktaven-Stimme viele Schlager-Höhepunkt, die ihm viele Musikpreise einbrachten. Vorgestellt wird auch seine brandneue Jubiläums-CD „Auf den Spuren von Ronny“. Die Calimeros und Michael Heck versprechen ein Konzert voller Lebensfreude.

Die Idee für eine Unterhaltungsband entstand 1976 bei einem Vereinsabend eines Sportclubs. 1983 nahmen die Calimeros ihr erstes Album auf, das Platin erlangte. Die Combo gilt als erfolgreichste Schlagergruppe der Schweiz.

Bereits nach dem ersten Erfolg gab es zahlreiche Fernsehauftritte und 1992 zum 15-jährigen Jubiläum eine eigene Show im Schweizer Fernsehen. Seit 1996 sind sie auch in Deutschland und Österreich vertreten. Ende 1999 verließen zwei Mitglieder die Band, so dass die Calimeros inzwischen nur noch als Trio unterwegs sind.

Das im Juli 2015 veröffentlichte Album Sommersehnsucht stellt in der Schweiz das erfolgreichste Album dar. Im Juli 2016 erschien das nächste Album Schiff Ahoi. Es erreichte wieder Platz eins der Schweizer Charts. Erstmal gelang es den Calimeros damit, Platz zwei in Deutschland und den Spitzenplatz in Österreich zu erreichen.

Karten gibt es unter anderem im Theater Crimmitschau unter Telefon 03762/4 78 88.