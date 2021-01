Schwerer Verkehrsunfall auf der A4 nahe Schmölln

Ein Unfall ereignete sich auf der Autobahn in Höhe der Raststätte Altenburger Land.

Kurz vor Mitternacht überschlug sich am Wochenende ein roter Kleintransporter mit vier Insassen auf der Autobahn. Etwa 200 Meter vor der Raststätte Altenburger Land in Fahrtrichtung Frankfurt war der Transporter mitsamt Anhänger aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Straße abgekommen. Eine eingeklemmte Person wurde der Rettungsleitstelle gemeldet. Diese alarmierte die Johanniter Unfall-Hilfe sowie die Schmöllner Feuerwehr, welche mit fünf Fahrzeugen anrückte.

Die eingeklemmte Person konnte noch vor Eintreffen der Rettungskräfte befreit werden. Von den vier Insassen war eine Frau schwerverletzt. Zwei Frauen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehrkräfte unterstützten schließlich den Abschleppdienst bei der Bergung des Kleintransporters samt Anhänger. Beide waren mit Trockenbau-Material beladen. Weil der Anhänger zwischen Leitplanke und Transporter verkeilt war, gestaltete sich die Bergung aufwendig. Mit einer Seilwinde konnten beide getrennt und der auf der Seite liegende Kleintransporter wieder auf die Räder gestellt werden.

Kurz vor 2.30 Uhr am Samstag beendeten die Schmöllner ihren Einsatz. Bereits kurz vor 4 Uhr war die Hilfe der Knopfstadtretter dann erneut gefragt. In einem Industriebetrieb am Wasserturm hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Handlungsbedarf bestand hier aber keiner, sodass der Einsatz zügig beendet werden konnte.