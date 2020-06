Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schwüle Hitze bringt Sommergewitter

Kaum ist die Schafskälte überstanden, machte sich am Samstag drückende Hitze breit. Auch die Walachenschafe von Suzanne Demmer zogen sich daher lieber in den Schatten der Streuobstwiese am Großen Teich zurück. Die 29 Tiere wurden in der vergangenen Woche geschoren, damit sie mit den sommerlichen Temperaturen besser zurechtkommen. Wer Interesse an der unbehandelten Wolle hat, kann die Züchterin per E-Mail an suzannedemmer@web.de kontaktieren.