Sechs Mal Kinderfreundlichkeit bescheinigt

Schmölln. Helle Freude bei den Familien aus dem Finkenweg 1 bis 6. Für ihre Quartiere in den sechs Hauseingängen in der Heimstätte hat die Schmöllner Wohnungsverwaltung jetzt das Gütesiegel „Kinderfreundliches Haus“ bekommen. Der Landkreis Altenburger Land würdigt damit das Zusammenleben von mehreren Generationen unter einem Dach und kinderfreundliche Umgestaltung. Im Finkenweg 1 bis 6 leben 39 Kinder und Jugendliche, 55 der 60 Wohnungen dort sind belegt. Der Wohnblock wurde 2017 und 2018 für knapp vier Millionen Euro saniert und barrierearm gestaltet. Im unmittelbarer Nähe finden sich Spielplätze, das Freizeitzentrum The Base, die Grundschule, Kindergarten und Kinderkrippe. Der Landkreis Altenburger Land verleiht seit 2012 das Gütesiegel „Kinderfreundliches Haus“, 26 davon gingen allein nach Schmölln an Hausgemeinschaften der städtischen Wohnungsverwaltung.