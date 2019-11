Sechs Transporter voller Hilfsgüter

Gößnitz. „Ich begleite schon zum neunten Mal den Hilfstransport nach Rumänien. Für mich ist das inzwischen Selbstverständlichkeit geworden“, sagt Martina Kaupe. Die Gößnitzerin opfert dafür jedes Jahr zehn Tage ihres Jahresurlaubs. „Sehr gerne, weil ich den Menschen in Rumänien eine Freude machen kann.“ Am 16. November setzt sich der diesjährige vorweihnachtliche Tross in Bewegung: mit sechs Transportern und zwei Anhängern. Um fünf Uhr morgens geht es los, die rumänische Grenze erreichen die Helfer etwa zwölf Stunden später. Am Sonntag werden sie am Zielort erwartet: in der 1400 Kilometer entfernten Region um Ludos und Baja de Aries.

In Rumänien viele Kontakte geknüpft und Freunde gefunden

Als Fahrer mit am Steuer sitzt Uwe Thomas aus Rositz. Er ist erst seit kurzem bei der Gößnitzer Helfergruppe dabei, für Rumänien aber schon sehr lange unterwegs. Etwa viermal im Jahr besuche er das Land, immer hat er Hilfsgüter mit im Gepäck. „Ich fühle mich dort schon fast heimisch, habe viele private Kontakte geknüpft und auch Freunde gefunden“, berichtet er.

Martina Kaupe nimmt diesen riesigen Plüschteddy ebenfalls mit auf die Reise als Spende. Foto: Jana Borath

Insgesamt 1300 Weihnachtspakete für Kinder, Familien und Senioren bringen die Frauen und Männer aus Gößnitz in den kommenden Tagen in die Dörfer um Ludos und Baja de Aries. Hinzu kommen Spielzeug, Kinderbetten und Fahrräder. Außerdem an Bord: ganz viele Pflegemittel, Desinfektionsmittel, Inkontinenzmaterial, Rollstühle, Rollatoren, Stethoskope und weiteres medizinisches Gerät. All die Hilfsgüter haben Stephan Noritzsch und seine Helfer in den zurückliegenden Monaten zusammengetragen. Die Spender leben nicht nur im Altenburger Land. Auch aus dem angrenzenden Westsachsen, dem Geraer Raum oder der Zeitzer Ecke erreichten sie die Pleißestadt. In den Dörfern rund um Ludos und Baja de Aries werden die Spenden an Familien, in Schulen, Kindergärten, in Pflegeheimen und Krankenhäusern verteilt. In diesem Jahr ist zudem ein Zentrum für psychisch Kranke wieder fester Anlaufpunkt. „Das Haus wartet schon sehnsüchtig auf unsere Hilfsgüter. Sie werden dort dringend gebraucht“, weiß Noritzsch.

Wünschendorfer Grundschüler mit besonderer Überraschung

Er berichtet von einem besonderen Erlebnis, das er am Mittwoch vor der Abreise hatte. Vertreter der Gebrüder-Grimm-Grundschule aus Wünschendorf schauten bei ihm in Gößnitz vorbei, im Gepäck hatten sie 82 Weihnachtspakete, die mit dem Transport nach Rumänien geschickt werden sollten. Die insgesamt 89 Kinder hatten aber auch noch eine ordentliche Spende zusammengetragen: 960 Euro. „Ich kann das noch immer nicht richtig fassen“, sagt Noritzsch und ist sehr bewegt angesichts dieser Unterstützung, die ganz unkompliziert über eine Schmöllnerin organisiert worden war. „Wir sind so dankbar“, so Noritzsch.

Schon vor 26 Jahren ging der erste dieser privat organisierten Hilfsgütertransporte von Gößnitz aus nach Rumänien auf die Reise. Helferin der ersten Stunde ist Ursula Weber, seit 19 Jahren steht ihr Stephan Noritzsch zur Seite. Gemeinsam mit weiteren etwa 13 Freiwilligen sammeln sie Jahr für Jahr Hilfsgüter und Weihnachtsgeschenke, um sie in Rumänien zu verschenken.

Dass auch im 26. Jahr die Spendenbereitschaft im Altenburger Land ungebrochen groß ist für diesen Rumänientransport, freut die Organisatoren sehr. Zugute kommt ihnen ihr gut gepflegtes Netzwerk von vielen Spendern, die Jahr für Jahr Wichtiges für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen mit auf die Reise geben. Nicht zu vergessen sind all jene, die diesen Transport überhaupt ermöglichen, weil sie Fahrzeuge kostenfrei zur Verfügung stellen. Hinzu kommen die, die mit ihren Geldspenden den Transport finanzieren helfen.