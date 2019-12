Seeteufel legen fast 160 Kilometer schwimmend zurück

„Vielleicht sind einige mit Schnupfen zu Hause geblieben“, vermutet Danny Pippig, weil das Nikolausschwimmen im Tatami schleppend anläuft. Am Ende das Tages haben sich aber mit 70 Teilnehmern ebensoviele Freiwillige gefunden wie im Vorjahr. Sie legten in Summe 159.450 Meter schwimmend zurück. Der Schmöllner Schwimmverein Seeteufel möchte mit dieser Aktion ein Angebot für den Breitensport bieten und auf die Bedeutung des Schwimmunterrichts aufmerksam machen. Der Spaß und die Freude stehen aber im Vordergrund.

Die 75-jährige Monika Baumann legte genau 7 Kilometer schwimmend zurück, womit sie ihr selbst gestecktes Ziel noch übertraf. Foto: Andreas Bayer

„Das ist immer familiär, aber auch ein kleiner Wettstreit, wer die meisten Bahnen schwimmt“, so Pippig. „Die Kinder heizen die Eltern an, das hat schon Wettkampf-Charakter“, sagt auch die Seeteufel-Vorsitzende Katrin Müller. Die jüngsten Teilnehmer Elsa Thiel (5) und Leander Junghanns (6) haben während des Nikolaus-Stundenschwimmens auch gleich das Frühschwimmerabzeichen Seepferdchen erfolgreich abgelegt. „Wir sind sehr glücklich, dass wir heute das Bad zur Verfügung gestellt bekommen haben“, sagt Müller. Wegen interner Fortbildung hätte das Tatami am Samstag sowieso geschlossen gehabt. So können die vereinzelten Besucher, denen das entgangen war, wenigstens entscheiden, ob sie für ein paar Bahnen mitschwimmen wollen.

Dirk Bachmann holt sich Gesamtsieg

Als erste im Becken und zugleich älteste Teilnehmerin ist Monika Baumann. Die 75-Jährige hat sich vorgenommen, mindestens fünfeinhalb Kilometer zurückzulegen, am Ende schafft sie glatte sieben. Triathlet Dirk Bachmann zieht nebenan ruhig und gleichmäßig kraulend seinen Bahnen. Nach einer Stunde hat er so bereits drei Kilometer zurückgelegt, am Ende hat er sogar stolze 13,5 Kilometer geschafft, womit er sich den Tagessieg holt. Die 21-Jährige Monique Klette lag mit 13 zurückgelegten Kilometern nur knapp dahinter. Finja Dallmann (14) war mit 8,5 Kilometern Zweite bei den Frauen und Vierte in der Gesamtwertung.

Die Seeteufel Finia und Talia Schwarze und Leann Trömel (von links) zeigten großen Ehrgeiz beim Nikolausschwimmen. Foto: Andreas Bayer

Die 14-jährige Leann Trömel aus der Nähe von Werdau schafft 8100 Meter, was ihr Platz drei bei den Frauen einbringt. „Ich mache mit mit Papa Ausdauerlauf und bin schon seit der Grundschule bei den Seeteufeln“, sagt sie. Ihr Vater Frank belegte bei den Männern den zweiten Platz mit 10,6 Kilometern, „Leann war schon immer eine Wasserratte. Schon als Kleinkind hat sie den ersten Kurs bei Katrin gemacht, um sich über Wasser halten zu können“, sagt er. Schwimmlehrerin Kathrin Müller erinnert sich: „Sie hat bei mir als Baby, dann als Kleinkind, später im Kindergarten und dann im Verein Schwimmkurse besucht. Die ersten, die bei mir die Babyschwimmkurse besucht haben, sind jetzt zum Teil schon selber Rettungsschwimmer und Übungsleiter.“

Zwischendurch verbreitete noch ein Auftritt der Schmöllner Feuerwehr Heiterkeit, denn der Grund ihres Erscheinens war ein Fehlalarm, wie Stadtwerke-Geschäftsführer Severin Kühnast schnell aufklären konnte. Weil die Türen einer Sauna sowie eines Technikraumes gleichzeitig geöffnet waren, verursachte der Wasserdampf einen Feueralarm. Die Seeteufel zogen unbeirrt weiter ihre Bahnen, am Ende waren es 6378 in fünf Stunden.