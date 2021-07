Ein Seriendieb soll in den Gartenanlagen in Ponitz sein Unwesen treiben (Symbolfoto).

Seriendieb in Gartenanlagen im Altenburger Land unterwegs

Ponitz. Einer weiteren Gartenbesitzerin in Pohnitz wurden Wertsachen gestohlen. Das rät die Polizei allen Gartenbesitzern.

Die Polizei geht davon aus, dass ein Seriendieb in den Gartenanlagen in Ponitz sein Unwesen treibt. Gartenbesitzer und -besitzerinnen sollten darauf achten, "Wertgegenstände nicht offen liegen zu lassen und vor dem Zugriff Unbekannter zu schützen", hieß es am Sonntag.

Erst Samstag sei einer Frau während der Arbeit in ihrem Garten im Altenburger Land die Geldbörse und das Handy aus ihrer Laube gestohlen worden.

Wenige Wochen zuvor ereignete sich nach Polizeiangaben in derselben Gartenanlage ein ähnlicher Diebstahl, bei dem auch eine offenstehende Laube ausgenutzt worden sein soll.