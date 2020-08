Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Simple Water ist bestes Gründerteam

Zum 20. Mal führte die Sparkasse Altenburger Land in Zusammenarbeit mit Lehrern, Schulleitern, Unternehmern aus der Region und Gymnasiasten ab Klasse 10 Deutschlands größten Existenzgründerwettbewerb durch. Eine außergewöhnliche Spielrunde des Deutschen Gründerpreises für Schüler ging zu Ende und trotz Corona-Pandemie war die Resonanz mit über 800 Schülerteams bundesweit erfreulich hoch. In schwierigen Schulmonaten zeichnete sich der Gründerpreis als online-basiertes Planspiel besonders aus. Im Februar 2020 starteten im Altenburger Land acht Teams mit dem Ziel, innerhalb von vier Monaten ein Geschäftskonzept entstehen zu lassen. Sieben Teams hielten durch und erzielten gute Ergebnisse. Gewonnen hat das Team Simple Water vom Altenburger Lerchenberggymnasium. Die Sieger bekamen Geld- und Sachpreise. Zum elften Mal in Folge konnte sich das Gymnasium über einen Schul- und Sonderpreis freuen, der zusätzlich mit 500 Euro ausgelobt wurde.