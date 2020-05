Das Lindenau-Museum in Altenburg. (Archivfoto)

Altenburg. Im Lindenau-Museum in Altenburg wurden mehrere Skulpturen beschmiert. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Skulpturen im Lindenau-Museum beschmiert

Bereits am 19. Mai haben bisher Unbekannte auf dem Gelände des Lindenau-Museums in Altenburg ihr Unwesen getrieben, so dass die Polizei Ermittlungen zu einer Sachbeschädigung aufgenommen hat.

Wie die Polizei am Dienstag informierte, beschmierten vier bislang unbekannte Täter mehrere dort ausgestellte Kunstfiguren (“Bergarbeiter-Plastiken“) mit Farbe. Dabei hätten sie sich auch nicht von mehreren Passanten stören lassen, die das Geschehen beobachteten.

Die Altenburger Polizei bittet nun Zeugen, welche Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, sich bei der Polizeiinspektion Altenburger Land, unter der Rufnummer 03447 471-0, zu melden. Der Vorfall habe sich in der Zeit von 15 bis 17 Uhr ereignet.