Sohn angeblich tödlich verunglückt: Trickbetrüger erbeutet hohe Summe

Prößdorf. Ein Mann betrügt eine ältere Frau um einen hohen Betrag. So beschreibt die Polizei den Unbekannten.

Sohn angeblich tödlich verunglückt: Trickbetrüger erbeuten hohe Summe

Erneut waren Trickbetrüger im Altenburger Land unterwegs, so dass die Kriminalpolizei ermitteln muss. Si kontaktierten eine ältere Seniorin aus Prößdorf am Montag. In dem Telefonat machten sie der Dame glaubhaft, dass ihr Sohn einen angeblich tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und sie nun eine Kaution in fünfstelliger Höhe zahlen müsse. Die Seniorin ging schließlich auf die Forderungen des Anrufers ein und übergab gegen 14.30 Uhr am Sportplatz einem unbekannten Mann einen hohen Geldbetrag. Dieser entfernte sich schließlich wortlos in Richtung Parkplatz am See. Erst im Nachgang wurde der Betrug erkannt und die Polizei informiert.

Die Kripo in Altenburg sucht nach Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können. Die Personenbeschreibung: Männlich, ca. 165 groß, kräftige Gestalt, Sonnenbrille, trug eine Strickmütze sowie eine medizinische Maske und war bekleidet mit einer grauen längeren Jacke.

OTZ-Newsletter für das Altenburger Land Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zudem möchte die Polizei noch einmal darauf hinweisen: Es handelt sich bei diesen Schockanrufen um eine Betrugsmasche. Gehen Sie bitte nicht auf die Forderungen ein - übergeben Sie keine Wertsachen an fremde Personen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und beenden Sie das Telefonat. Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen oder einer Vertrauensperson und informieren sie bitte Ihre Polizei.

Gegen Leitplanke

Am 29. November gegen 13.40 Uhr fuhr eine 30-jährige Renault-Fahrerin 30 auf der B 7 bei Windischleuba. Auf Höhe "Deutsches Holz" kam die 30-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Am Pkw und an der Leitplanke entstand Sachschaden. Verletzt wurde sie zum Glück nicht.

Entgegen der Einbahnstraße und Unfall gebaut

Am Montag gegen 13.20 Uhr fuhr ein 27-Jähriger in Mockern mit seinem Renault in der Zschechwitzer Straße entgegen der Einbahnstraßenregelung. Dabei stieß er mit einem vorfahrtsberechtigten BMW zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen