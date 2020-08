Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sommerliche Sonnenblumengrüße kurz vor Schmölln

Schmölln. Sommerliche Sonnenblumengrüße sendet aktuell ein Feld an der Landesstraße 1361 kurz vor Schmölln. Die fröhlich-gelben Blumen erfreuen nicht nur vorbeifahrende Kraftfahrer, sondern locken auch zahlreiche Bienen und weitere Insekten an. Sommerlich bleibt es auch in den nächsten Tagen. Laut der Meteorologen bleibt es bis in die kommende Woche hinein sehr sonnig und bis zu 33 Grad heiß.