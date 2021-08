Schmölln. Sonnenblumen sind die Renner in jedem Jahr, weil sie einfach gute Laune machen. Auch wenn die Sommersonne mal nicht scheint, so wie am Dienstag. Hier blühen die Sonnenrosen auf einem Feld zwischen Kummer und Schmölln und grüßen weithin sichtbar. Unweit davon, am Landhandel in der Thomas-Müntzer-Siedlung, wachsen in diesem Jahr ebenfalls Sonnenblumen. Dort darf gepflückt und den Bienen bei der Arbeit zugeschaut werden. Bienenstöcke haben dort aktuell nämlich ebenfalls ihren Standort.