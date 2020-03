Sparkasse Altenburger Land schließt Filialen wegen Corona

Die Sparkasse Altenburger Land richtet ihre Geschäftstätigkeit auf die Bewältigung der Corona-Krise aus. Zur Gesundheitsvorsorge und um die mögliche Verbreitung des Virus einzudämmen werden ab Montag die Filialen in Gößnitz, Lucka und Langenleuba-Niederhain ihren Betrieb vorübergehend einstellen, informiert Abteilungsleiterin Janet Schnelle. Alle aktuellen Infos im Corona-Liveblog

Die SB-Automaten stünden in den genannten Filialen uneingeschränkt weiter zur Verfügung. Überweisungsbelege oder Lastschriften könnten wie bisher in die Briefkästen eingeworfen werden. Die Filialen in Altenburg, Schmölln und Meuselwitz bleiben zu den üblichen Öffnungszeiten bis auf weiteres mit eingeschränktem Geschäftsbetrieb geöffnet. Die Filialen in Schmölln und Meuselwitz sind zusätzlich am Mittwoch von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Beratung finde auch per E-Mail sowie telefonisch statt, über das Kunden-Service-Center zwischen 8 und 18 Uhr unter Telefon 03447/5960.