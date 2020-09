Der neue Anbau der Kita in Ponitz wurde in diesem Jahr fertiggestellt. Die geschotterte Fläche davor ist für die Feuerwehr reserviert. Wegen zu hoher Kosten wird sie erst im kommenden Jahr asphaltiert.

Sparzwang bestimmt die kommenden Jahre in Ponitz

Wegen der Auflagen im Zusammenhang mit der Coronakrise sieht die Gemeinde sich derzeit nicht in der Lage, einen Weihnachtsmarkt abzuhalten. „Darum würden wir das Stand heute Absagen“, so Bürgermeister Marcel Greunke (CDU). Auch sonst gab es keine Geschenke zu verteilen, dafür wurde die Haushaltssatzung im Gemeinderat am Montagabend nach kurzer Diskussion einstimmig verabschiedet.