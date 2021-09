Spielen wie einst die Adligen auf dem Residenzschloss Altenburg

Altenburg. In Altenburg wird am 20. September ein Programm speziell für Kinder geboten.

Am Weltkindertag, 20. September, lädt die Schatzkammer Thüringen zum Thüringer Schlösserkindertag in Schlösser, Gärten und Parks ein. Auch das Residenzschloss Altenburg bietet am Montag ein abwechslungsreiches Programm an.

Dabei wird es auf der Teehauswiese (bei Regen im Festsaal des Altenburger Residenzschlosses) bei freiem Eintritt zwischen 11 und 17 Uhr für Familien und alle Spielbegeisterten „Historische Riesenspiele unter freiem Himmel“ geben. Jung und Alt können sich dabei auf eine spannende Zeitreise begeben, die eigene Geschicklichkeit erproben oder bei riesigen barocken Holzspielen mit- und gegeneinander antreten, heißt es.

Labyrinth- und Kugelspiele prägten die Zeit der Renaissance und des Barock. Die prächtig angelegten Gärten der Adligen luden zum verschwiegenen Blinde-Kuh- oder Versteckspiel zwischen hohen Hecken ebenso ein wie zum Spielen an Kegelbahnen oder mit Bällen, zum Schaukeln oder zu Karussellfahrten. Auch in Altenburg war zu jener Zeit viel los: Es fanden Turniere und Pferderennen statt und es wurden Schauspiele und Opern aufgeführt.

Die Ausstellung „Gartenlust und Parklandschaft. Die Geschichte des Altenburger Schlossparks“, die bis 3. Oktober im Residenzschloss zu sehen ist, stellt einige dieser höfischen Spiele vor.

Alle Informationen rund um das Programm sowie zu Hygienevorgaben sind unter www.schatzkammer-thueringen.de/schloesserkindertag abrufbar.

