Stadt Altenburg sagt Weihnachtsmarkt wegen Corona ab

Weihnachtsmarkt in Altenburg

In Altenburg wird es in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt geben. Bereits am Donnerstag fällte die Stadtverwaltung diese Entscheidung. Angesichts der rasant steigenden Corona-Zahlen habe sich Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann (CDU) entschlossen, die Großveranstaltung im Herzen der Stadt abzusagen, informiert Sprecher Christian Bettels. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.