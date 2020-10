Nach den hitzigen Auseinandersetzungen der vorherigen Sitzung blieb es dieses Mal sehr ruhig im Stadtrat. Nicht allein deshalb, weil es keinen Haushalt zu verabschieden war, sondern auch der Ferienzeit geschuldet. Lediglich zehn der 16 Stadtratsmitglieder waren erschienen, um die knapp gehaltene Tagesordnung abzuarbeiten.

Im Vordergrund des Interesses stand dabei erneut das Freibad der Pleißestadt. Bürgermeister Wolfgang Scholz (Initiative Städtebund) brachte die Stadträte auf den neuesten Stand. Demzufolge habe er an diesem Montag mit den Projektbetreuern der Firma Jülich in Berlin gesprochen. Nach deren Angaben sei es nicht möglich, einen zweiten Förderantrag für das Freibad zu stellen. Weil es aber aus Ansicht der Stadt keinen Sinn ergebe, die Maßnahme für den Wasserleitungsbau und den Pflasterarbeiten aufzuteilen, habe man den alten Antrag zurückgezogen. „Es hilft ja nichts, wenn ich die neuen Leitungen verlege und hinterher die Grube nicht mehr schließen kann.“ Bis zum Ende diesen Monats habe man nun Zeit, einen neuen Antrag zu stellen, was die Stadtverwaltung auf zu tun gedenke.

Stabilisierung der Beckenwand frühestens 2022

Stadtrat Lutz Goerke (Bürgerinitiative ´89) fragte, was aus den bereits 2018 beantragten Fördermitteln über 81.000 Euro werde. Scholz antwortete: „Die sind weg. Wir hatten sie ja auch noch nie.“ Diese Summe sei zwar in Aussicht gestellt, allerdings nicht fest zugesagt gewesen. Aus dem gleichen Bundesprogramm wie die 81.000 Euro werde man nun die Summe von 253.000 Euro beantragen, der zehnprozentige Eigenanteil von knapp 25.000 Euro ist bereits im Haushalt für 2021 berücksichtigt. „Ich hoffe, dass es nicht wieder zwei bis drei Jahre dauert, damit die steigenden Baupreise es dann nicht wieder zu teuer machen“, so Wolfgang Scholz.

Kurz hinter der Leiter beginnt sich die Beckenwand nach innen zu neigen. Um den Druck abzufangen könnte es nötig sein, eine Schwimmbahn einzusparen. Foto: Andreas Bayer

Hartmut Schubert (SPD) erkundigte sich, ob die Stadt beabsichtige, das Geld aus dem Landesprogramm zur Sportstättenförderung noch zu beantragen. Der Bürgermeister antwortete, wenn man darüber die Stabilisierung der Außenwand des großen Schwimmbeckens ermöglichen könnte, habe man schon viel erreicht. „Vielleicht muss man dann eine Bahn wegnehmen“, so Scholz. Allerdings sei diese Maßnahme frühestens 2022, eher 2023 möglich. Denn das Landesprogramm verlangt eine Selbstbeteiligung von 60 Prozent und muss über den Landkreis beantragt werden. Dort habe das Freibad von Gößnitz oberste Priorität, wie Schubert bereits bei der vorigen Stadtratssitzung ausführte. Nach dieser kurzen Diskussion beauftragte der Stadtrat einstimmig den Bürgermeister, für die Sanierung der Wasserver- und Entsorgungsanlagen im Freibad eine Förderung in Höhe von 253.000 Euro über das Bundesprogramm zu beantragen.

Gaskonzession noch in der Schwebe

Weil ein unterlegener Gasanbieter geklagt hat, ist die Vergabe einer Gaskonzession weiterhin in der Schwebe. Seit 2017 versucht die Stadt damit erfolglos, eine Konzession über die Nutzung der Gasleitungen auf ihrem Gebiet über 20 Jahre zu erteilen.

Weil der verwendete Kriterienkatalog anhand eines Musters des Städte- und Gemeindebundes nach Auffassung des Landgerichtes Gera aber teilweise unzulässige Kriterien enthält, wurde das Vergabeverfahren erneut ausgesetzt. Bis Ende 2021 will die Stadtverwaltung nun einen neuen Katalog erstellen. Wolfgang Scholz erklärte, dies habe jedoch keine negativen Auswirkungen auf die Stadt.

Man erhalte weiter die jährlichen Nutzungsgebühren des Betreibers. Es fehle aufgrund des mangelnden langfristigen Planbarkeit lediglich ein Anreiz, in die Struktur zu investieren.