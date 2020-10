In der nächsten Sitzung des Schmöllner Stadtrates am Donnerstag, 15. Oktober, wird es unter anderem um den Kindergartenneubau im Ortsteil Altkirchen gehen.

Auf der Tagesordnung steht der Baubeschluss. Darüber informierte Bürgermeister Sven Schrade (SPD) jetzt im Pressegespräch. Laut ihm hätten sich die Chefs aller Stadtratsfraktionen dazu verständigt.

Und: Die Stadt baut in Eigenregie, die Arbeiterwohlfahrt (AWO) ist so gut wie raus aus dem Projekt. Eine Tatsache, die Schrade mit der Wirtschaftlichkeitsprüfung des gesamten Vorhabens begründet. Ursprünglich sollte die Kindertagesstätte in Trägerschaft der AWO errichtet und später auch betrieben werden, inklusive einer integrierten Senioren-Wohngemeinschaft. Die könne die AWO nach wie vor in Altkirchen errichten, sagt Schrade.

Geht es nach dem Willen der Stadt, will sie alsbald vorbereitende Maßnahmen treffen, damit der Bau am Altkirchener Freibad zügig beginnen kann. Gebaut werde dann im nächsten Jahr.