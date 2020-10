Stadt und Lindenau-Museum erinnern an Edith Altmann

Altenburg. Künstlerin verstarb in dieser Woche in den USA. Geboren wurde sie 1931 in Altenburg.

Die 1931 in Altenburg geborene Künstlerin Edith Altmann ist tot. Wie das Lindenau-Museum mitteilt, starb sie am Montag, 19. Oktober, in den USA. Die Stadt Altenburg und das Lindenau-Museum erinnern gemeinsam an sie.

„Ich sehe mein Leben nicht als von der Geschichte getrennt an. Geschichte ist in mir“ – reflektierte Edith Altman im Jahre 2001. Eine wesentliche Triebfeder ihres Wirkens war die künstlerische Aufarbeitung der jüngeren deutschen Geschichte, hier vor allem der Gräuel des Holocausts. Als Künstlerin jüdischer Herkunft war ihr dies ein besonderes Anliegen. Im Zuge dessen war es die Beschäftigung mit der eigenen Herkunft, die die Künstlerin immer wieder in den Mittelpunkt ihrer Arbeit rückte.

Ihre Werke wurden in den großen amerikanischen Galerien ausgestellt. Sie unterrichtete an verschiedenen Kunsthochschulen der USA. In Deutschland war Edith Altman an Ausstellungen der Berliner Akademie der Künste und des Frauenmuseums Bonn beteiligt.

Eine Art „Heimkehr“ erlebte sie, als sie 2003 im Rahmen der Retrospektive „Six Million Almonds“ im Lindenau-Museum noch einmal nach Altenburg zurückkehrte – nach mehr als 60 Jahren. Es wurden Werke aus den verschiedenen Schaffensphasen der Künstlerin gezeigt, die auch hier – unter Verwendung verschiedener Formen – die eigene Geschichte erörterten.

Im Rahmen des Begleitprogramms arbeitete Edith Altman mit Altenburger Schülern künstlerisch. In Anlehnung an ihr herausragendes, von persönlichen Erfahrungen beeinflusstes Werk, wurde im Jahre 2017 noch einmal im Rahmen einer Hommage im Lindenau-Museum des Wirkens der Künstlerin gedacht.

Geboren wurde Edith Altman 1931 als Tochter von Abraham Markus (Mortko) Hittmann (auch Hüttmann) und dessen Ehefrau Rosa (Ruchla). Bereits zwei Jahre vor ihrer Geburt hatte ihr Bruder Fred in Altenburg das Licht der Welt erblickt. Abraham Markus Hittmann war im Februar 1928 nach Altenburg gezogen, betrieb hier den „Ledervertrieb Mortko“ und wurde später Vorstandsmitglied der kleinen jüdischen Gemeinde Altenburgs und auch Beirat der Nachmittagsschule im Betsaal in der Pauritzer Straße. Edith Altmanns Vater war Opfer der Pogromnacht und zeitweilig im Konzentrationslager Buchenwald interniert.

Fred und Edith wurden vom Besuch der öffentlichen Schule ausgeschlossen, nach der Rückkehr des Vaters aus der „Schutzhaft“ wurde der Ausgang aus dem Haus von den Behörden beschränkt. Ediths Vater konnte im Mai 1939 in die USA emigrieren, Ende August 1939 traten auch Rosa, Fred und Edith Hittmann über die Niederlande und England die Ausreise an. Die wäre fast vereitelt worden, als niederländische Grenzer sie am Betreten des Landes hindern wollten. Diese Erfahrungen prägten das Leben der Familie nachhaltig und beeinflussten gerade auch Edith Altmans Werk.