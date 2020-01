Stadträte wünschen sich mehr Hintergrund

„Um was geht es denn? Werden da für 120.000 Euro Tannenbäume gepflanzt?“, fragte Stadtrat Claus Katzenberger (Wählervereinigung für das Neue Schmölln) im Technischen Ausschuss des Schmöllner Stadtrates. Er kritisierte, dass die ihm vorliegenden Unterlagen sehr spärlich seien und kein Leistungsverzeichnis enthalten.

Der Ausschuss hatte am Montagabend über lediglich zwei Beschlussvorlagen zu entscheiden. Es ging um die Bepflanzung von Böschungen und Nebenflächen sowie um eine Aufforstung. Diese sind ebenso wie die Arbeiten an der Bastei Teil der Ausgleichsmaßnahmen, die für die Erschließung des Teilgebietes fünf im Industriegebiet Crimmitschauer Straße zu leisten sind.

Keine böse Absicht

Das Industriegebiet ist momentan Schmöllns größte Baustelle. Für die Hälfte der knapp acht Hektar großen Fläche seien bereits Abnehmer gefunden, heißt es aus dem Rathaus. Das hilft einerseits den ansässigen Unternehmen, am Standort zu expandieren und andererseits bei der Ansiedlung neuer Betriebe. Das dürfte den zuletzt sinkenden Gewerbesteuereinnahmen einen neuen Schub verleihen. Allerdings sind dafür erst einmal Investitionen notwendig. Fast 400.000 Euro kosten allein die Ausgleichsmaßnahmen.

Als Bürgermeister Sven Schrade (SPD) die erste Beschlussvorlage vorgelesen hatte und fragte, ob es Nachfragen gebe, preschte Katzenberger vor. Die Baumschule Zech aus Langenwetzendorf sollte den Zuschlag erhalten, für 121.297,83 Euro die Böschungen und Nebenflächen im Industriegebiet zu begrünen. Allerdings hätte sich Katzenberger gewünscht, mehr über die Art und den Umfang zu erfahren, was aus der Vorlage nicht ersichtlich war.

Der Rathauschef entschuldigte sich ausdrücklich dafür. Dies sei nicht in böser Absicht erfolgt, die Stadträte könnten bei Bedarf immer nachfragen und man werde, falls gewünscht, künftig umfangreicheres Informationsmaterial vorab im Ratsinformationssystem bereitstellen. Stadtrat André Gampe (Wählervereinigung für das Neue Schmölln) entgegnete: „Diese Bemerkung, man könne alles nachfragen, ärgert mich.“ Wichtig für eine fundierte Entscheidung sei doch, dass man vorab den Umfang der Maßnahme erkennen könne.

Alte Strukturen durchbrechen

Sein Fraktionskollege Jörg Misselwitz stieß in dasselbe Horn: „Mir würde es schon reichen, wenn sich jemand hier vorne hinstellt und erklärt, was gemacht wird.“ Man bekomme aber nur eine Beschlussvorlage mit einer Zahl und solle dann die Hand heben. „Da können wir auch zuhause bleiben“, schloss er sichtlich empört. Schrade verwies darauf, dass der Bauamtsleiter gerade dienstlich verhindert sei und gelobte Besserung in der Kommunikation. „Manchmal steckt man in den alten Strukturen auch noch drin“, sagte er. Allerdings sei vor zwei Jahren umfangreich darüber diskutiert worden. Das könnten die im Vorjahr neu hinzugekommenen Stadträte allerdings nicht wissen. Schließlich stimmten die Ausschussmitglieder der Vorlage bei einer Enthaltung zu.

Bei der zweiten Vorlage mühte sich der Bürgermeister, es sofort besser zu machen. Er informierte ausführlich über die Art und den Umfang der Aufforstung entlang der Bahnstrecke von Gera nach Gößnitz. Südlich der Leedenmühle, nahe des Bahnüberganges zwischen Selka und Burkersdorf. Die Firma AZ Landschaftsgestaltung Ronneburg erhielt den Zuschlag als günstigster Anbieter zum Preis von 44.149,58 Euro. Dieses Mal einstimmig, ohne kritische Nachfragen.