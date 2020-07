Stadtrat Schmölln tagt am Donnerstag

Schmölln. Die nächste Sitzung des Schmöllner Stadtrates findet am Donnerstag, dem 16. Juli 2020, um 18.30 Uhr, in der Ostthüringenhalle statt. Im öffentlichen Teil dieser Zusammenkunft ist zunächst ein Vortrag geplant. Schüler der Regelschule Am Eichberg stellen die Seminarfachbarbeit „Tradition des Fachwerkhauses“ vor.

Daran an schließen sich Informationen des Bürgermeisters, die Fragestunde der Einwohner, die der Stadtratsmitglieder und der Punkt Sonstiges.

Als Beschlüsse stehen auf der Tagesordnung die Satzung für den Seniorenbeirat der Stadt Schmölln sowie die Behandlung von Anträgen auf Fördergelder.

Antragsteller sind er Caritasverband Ostthüringen, der Arbeiter-Samariter-Bund Altenburg/Schmölln sowie der Heimat- und Verschönerungsverein Schmölln.

Zur Diskussion steht zudem die Gründung eines Zweckverbandes zur kommunalen Klärschlammverwertung Thüringen sowie der Beschluss über die Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Am Klingelbachweg“. Auch sollen die Stadtratsmitglieder über Hilfe für den Einzelhandel befinden.

Zu beschließen ist ferner, den Bürgermeister der Stadt mit der weiteren Entwicklung von Eigenheimstandorten in Schmölln zu beauftragen.