Staffelstabübergabe am Theater Altenburg Gera

Altenburg/Gera. Toni Rack verlässt nach über sieben Jahr das Haus. Seine Nachfolgerin wird Susanne Streicher.

Susanne Streicher wird ab dem 1. September neue Medienreferentin am Theater Altenburg Gera.

Sie folgt damit auf den bisherigen Referenten Toni Rack, der nach über sieben Jahren in Ostthüringen nun als Marketingleiter am Theater für Niedersachsen in Hildesheim tätig sein wird.

Auch für Internetauftritt zuständig

Zum Verantwortungsbereich von Susanne Streicher zählen neben der klassischen Pressearbeit der Bereich Social Media und die Web-Redaktion.

Die 33-Jährige studierte von 2010 bis 2017 an der Bauhaus-Universität Weimar Medienkultur und Medienwissenschaften. Während ihres Studiums unterstützte sie das Deutsche Nationaltheater Weimar, das Kunstfest Weimar und die Art Yard Gallery in Budapest in der Kommunikation.

Zuletzt war die gebürtige Sächsin für die Tageszeitung Freie Presse als journalistische Mitarbeiterin tätig und sammelte dort Erfahrungen in der regionalen und überregionalen Berichterstattung.

„Ich freue mich, in die kreative Theaterwelt eintauchen zu dürfen und hoffe, die gute Zusammenarbeit zwischen dem Theater und den Medienvertreterinnen und Medienvertretern weiter fortführen zu können“, so Susanne Streicher. Vorgänger Toni Rack war seit 2014 am Theater Altenburg Gera in den Bereichen Dramaturgie und Marketing tätig.

In den letzten Jahren steuerte der studierte Kulturmanager die Pressearbeit des Hauses und baute den Social-Media-Bereich kontinuierlich aus.

Die Geschäftsführung des Theater Altenburg Gera wünscht ihm auf seinem weiteren beruflichen Weg alles Gute und dankt für die erfolgreiche Zusammenarbeit, heißt es vom Theater weiter.

Kassen ab 7. September geöffnet

Mit Blick auf die bald beginnende Spielzeit informiert das Theater über die Kassenöffnungszeiten. Vom 30. August bis 6. September bleiben die Theaterkassen geschlossen, sie öffnen wieder am Dienstag, 7. September. Dann sind Tickets und Abonnements für die Vorstellungen im September und Oktober in der Theaterkasse Altenburg zu den regulären Öffnungszeiten dienstags von 10 bis 18 Uhr sowie mittwochs, donnerstags und freitags von 10 bis 17 Uhr erhältlich.

Die Theaterkasse Gera ist ab dann wieder dienstags, mittwochs und freitags von 10 bis 17 Uhr sowie donnerstags von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Zudem startet am 7. September der Online-Kartenvorverkauf. Karten für die Veranstaltungen im November und Dezember sind ab 5. Oktober erhältlich.