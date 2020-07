Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Starke Prüfungsergebnisse und das Ende einer Ära in Gößnitz

32 Schülerinnen und Schüler der Regelschule Gößnitz erhielten am vergangenen Freitag ihre Abschlusszeugnisse. Für sie ist die Schulzeit damit beendet. Die Übergabe erfolgte im feierlichen Rahmen in der Gößnitzer Stadthalle.

Die Prüfungen liefen laut Schulleiterin Annegret Müller hervorragend. „Super Ergebnisse, besonders in den mündlichen Prüfungen“, schwärmte sie. „Ich bin wirklich stolz auf diese Leistungen“, sagte sie.

Auch für Annegret Müller heißt es jetzt Abschied nehmen von der Regelschule in Gößnitz: Sie geht in dieser Woche in den Ruhestand. 23 ihrer Berufsjahre war sie an der Regelschule Gößnitz tätig.