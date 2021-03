Starkenberg: Als Glücksbringer auf den Dächern unterwegs

Starkenberg. Michael Schmidt und seine Kollegen wollen am Internationalen Schornsteinfegertreffen teilnehmen.

Verrußte Rauchabzüge und Schornsteine führten im Mittelalter oft zu Feuersbrünsten. Demzufolge verpflichteten die Ortschaftsoberen die Hauseigentümer zur Schornsteinreinigung. So wurde der Essenkehrer zum Glücksbringer. Zu den Glücksbringern in Schwarz im Osterland gehören Innungsschornsteinfegermeister Michael Schmidt in Starkenberg und dessen Mitarbeiter, Meister Heiko Feist und Geselle Michael Pfeifer. Ein Schornsteinfeger-Trio, das nach hoheitlichen Kehrbereiches in Orten wie Pahna, Fockendorf über Meuselwitz bis Lucka agiert. Zum freien Kehrbereich zählen Orte wie Gerstenberg, Lehma, Wintersdorf, Kriebitzsch, Starkenberg, Dobitschen, Lumpzig und Altkirchen.