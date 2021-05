Starkenberg: Heimatverein verliert engagiertes Mitglied

Starkenberg. Adolf Burkhard ist im Alter von 87 Jahren gestorben.

Am 27. April verstarb im Alter von 87 Jahren das Mitglied des Heimatvereins Oberes Gerstenbachtal, Adolf Burkhard, aus dem Starkenberger Ortsteil Pöhla.

Der Lehrer gründete den Heimatverein im Juni 1996 mit und agierte 18 Jahre als Vereinsvorsitzender. Aus Alters- und Gesundheitsgründen beendete er 2014 dieses Ehrenamt.

Verein bekannt gemacht

Die Vereinsmitglieder achteten Burkhard sehr. Er machte den Verein in Thüringen bekannt. Vor allem die Trachtengruppe wurde zum Renner. Zudem leitete der Ostthüringer auch die Mundartgruppe. Er hinterlässt Ehefrau Sigrid und zwei Töchter. „Einen besseren Vorsitzenden konnte es für den Verein nicht geben. Vielen Dank, lieber Adolf, für all das was du für unseren Verein getan hast. Wir vermissen dich sehr“, betont Gerhard Kühn im Namen des Vorstandes und aller Vereinsmitglieder.