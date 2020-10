WAMM organisiert virtuellen Unternehmensbesuch Videoblog ermöglicht wirtschaftliches Netzwerken Der erste virtuelle Unternehmensbesuch des WAMM führte zur Leitermann GmbH & Co KG: Vorstandsmitglied Helge Klein (l.) im Gespräch mit Geschäftsführer Stephan Lichtenstein.

Start-up Campus für Unternehmensgründer in Altenburg

Die Wirtschaftsvereinigung Altenburger Land Metropolregion Mitteldeutschland (WAMM) veranstaltet im Rahmen ihres dies­jährigen Veranstaltungskalenders den 1. Start-up Campus am Dienstag, 10. November 2020, in Altenburg. Dieser soll eine Plattform zum Austausch sein für Gründer und solche, die es werden wollen.

Dabei stellen Jungunternehmer das eigene Unternehmen vor und geben Hilfestellung auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Der Start-up Campus kann bei der Vorbereitung ein Mittel sein, die ersten Fragen zu beantworten, die einem auf dem Weg zum eigenen Unternehmen bewegen.

Zum ersten Start-up Campus lädt Mandy Kasel, Geschäftsführerin des AWA e.V. – 1. gemeinnütziger Aus- und Weiter­bildungsverbund Altenburg ein. Sie ist vor zwei Jahren ins Familienunternehmen eingestiegen und führt inzwischen in zweiter Generation ein erfolgreiches Unternehmen.

Zu Gast wird zudem die Firma Lumentics sein. Dahinter stecken die kreativen Köpfe von Falko Böttger-Hiller und Lars Ehrhardt. Sie forschen an Leuchtstoffen.

Als gemeinnütziger Verein ist die Wirtschaftsvereinigung Altenburger Land Metropolregion Mitteldeutschland bestrebt, durch gemeinschaftliche Aktionen die Attraktivität des Altenburger Landes zu steigern. Hierzu entsteht eine Interessengemeinschaft in Zusammenarbeit mit den Wirtschafts-, den Kultur-, Tourismusbetrieben, den Städten und Gemeinden, nicht nur des Altenburger Landes, sondern in der gesamten Metropolregion Mitteldeutschland.

Info:

Anmeldungen für den Start-up Campus am 10. November von 14 bis 16 Uhr bei der AWA in der Friedrich-Ebert-Straße 33 (Eingang Franz-Mehring-Straße 31d) sind ab sofort bis zum 9. November 2020 möglich. Kontakt: Mail an pr@wamm-abg.de oder www.wamm-abg.de/event/start-up-campus-2/