Sternstunden der Weihnachtszeit im Altenburger Land

Die Musikschule des Altenburger Landes wird am Samstag, 7. Dezember, um 16 Uhr ein großes Weihnachtskonzert in der Altenburger Brüderkirche geben. Es steht unter dem Motto „Sternstunden der Weihnachtszeit“. Musizieren werden das Ensembles „Da Capo“, das Akkordeonorchester, das Flötenensemble und das Gitarrenensemble. Mit von der Partie sind außerdem das Jugendsinfonieorchester und das Kinderballett der Musikschule. Chorgesang wird das Programm abrunden und auch das Publikum darf und soll sich gern am Weihnachtsliedersingen beteiligen. Der Kartenvorverkauf läuft seit Ende Oktober, Restkarten sind in der Tourismusinformation Altenburger Land, Markt 10 in Altenburg und – falls dann noch vorhanden – an der Abendkasse zu bekommen.

Ein weiteres Konzert findet am 13. Dezember, um 18 Uhr in der Orangerie Meuselwitz statt. Besucher erwartet ein weihnachtlichen Programm und viele solistische Darbietungen. Auch in Schmölln wird die Musikschule ein besinnliches Weihnachtsprogramm gestalten: Am 15. Dezember, um 15 Uhr in der Stadtkirche. Hier wird kein Eintrittsgeld erhoben, aber die Musikschule würde sich über Spenden freuen.