Straßenbau in Lohma wird im Ausschuss Thema sein

Schmölln. Technischer Ausschuss Schmölln trifft sich am Montag zu seiner nächsten Sitzung

Zur nächsten Tagung des Technischen Ausschusses in Schmölln wird am Montag, 14. Juni, um 18.30 Uhr in der Ostthüringenhalle, Finkenweg 7, eingeladen.

Auf der Tagesordnung im öffentlichen Teil stehen neben Formalien unter anderem die Fragestunde der Einwohner der Stadt und der Punkt Sonstiges.

Haus soll abgerissen werden

Darüber hinaus sollen Bauleistungen zum Abbruch des Hauses Ronneburger Straße vergeben.

Auch der Bau der Straße in Braunshain wird Thema sein. Hier sollen Planungsleistungen vergeben werden. Aufträge für Straßenbauarbeiten im Bereich des Bahnüberganges in Lohma werden die Ausschussmitglieder in ihrer Sitzung am Montag ebenfalls vergeben.

Es besteht die Pflicht zum Tragen der Mund-Nase-Bedeckung, von der nur der jeweilige Redner fürdie Zeit der Rede ausgenommen ist. Das Tragen einer medizinischen Maske oder einer Maske des Standards KN95/N95 oder FFP2 wird angeraten.