Südamerika bleibt Schwerpunkt auf Burg Posterstein

Die traditionelle Weihnachtsausstellung auf Burg Posterstein wird am Sonntag, 1. Dezember, eröffnet. Die Vernissage beginnt um 15 Uhr. Das Museum zeigt seine traditionelle Weihnachtskrippenausstellung in den stimmungsvoll geschmückten Räumen der Burg. Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren. Direkt nach der Ausstellung „Von Schönhaide nach Südamerika“ lädt das Haus seine Besucher nun dazu ein, gedanklich noch ein Weilchen in Südamerika zu verweilen: Denn einen besonderen Schwerpunkt der diesjährigen Ausstellung bilden Krippen aus Lateinamerika. Natürlich werden auch heimische Krippen zu sehen sein. Museumsmitarbeiterin Petra Nienhold zeigt hier ein seltenes Stück aus Perlmutt. Die Ausstellung ist dann bis zum 12. Januar kommenden Jahres zu sehen.