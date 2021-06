Tanzlust zeigt sich in Altenburg mit vielen Gesichtern

Altenburg. Am 18. Juni wird das Thüringer Staatsballett im Altenburger Theaterzelt auftreten.

Im Theaterzelt Altenburg präsentiert das Thüringer Staatsballett am Freitag, 18. Juni , um 19.30 Uhr die Premiere der neuen Ballettgala „TanzLust“ mit Choreografien von Silvana Schröder, Nils Christe und Michel Fokine in einem facettenreichen, mitreißenden Querschnitt aus Höhepunkten beliebter Ballettabende wie „27“, die „Rote Bank-Reihe“, „Waiting Room“ und anderen.

Die Tänzerinnen und Tänzer zeigen dynamische Schritt- und Sprungkombinationen, fesseln durch technische Präzision, Ästhetik und Ausdauer. Neben diesen zeitgenössischen Choreografien laden lyrische Tanzinterpretationen zu Werken von Ennio Morricone (Once upon a Time in America), Camille Saint-Saëns (Der Karneval der Tiere) und Henryk Mikołaj Górecki (3. Sinfonie) zum Träumen ein.

Weitere Vorstellungen sind geplant

Auch humorvolle Neuinterpretationen von Auszügen des klassischen Repertoires wie „Schwanensee“ oder „Romeo und Julia“ beweisen, wie vielseitig ein tanzender Körper einsetzbar, aber auch deutbar ist. Ob schwungvolle Soli, ausdrucksstarke Duette oder kraftvolle Gruppenkonstellationen – die Lust am Tanzen kennt viele Gesichter.

Aus heißen Rhythmen, eingängigen Melodien und Funkensprühenden Choreografien entsteht ein tanzlustiges Spektakel in dem vor allem eines gefeiert wird: die Freude am Miteinander.

Weitere Vorstellungen im Theaterzelt Altenburg: Samstag, 19. Juni, 19.30 Uhr, Freitag, 16. Juli, 19.30 Uhr, Samstag, 17. Juli, 19.30 Uhr, Sonntag, 18. Juli, 18 Uhr, Sonntag, 25. Juli, 18 Uhr.

Weitere Termine in Gera vor der Bühne am Park: Freitag, 2. Juli, 19.30 Uhr, Samstag, 3. Juli, 19.30 Uhr, Sonntag, 4. Juli, 14.30 Uhr, Freitag, 9. Juli, 19.30, Samstag, 10. Juli, 19.30 Uhr, Freitag, 23. Juli, 19.30 Uhr, Samstag, 24. Juli, 19.30 Uhr.

Informationen und Karten gibt es an den Theaterkassen, der Vorverkauf ist vorerst bis 30. Juni möglich, telefonisch unter 0365/8 27 91 05 oder 03447/58 51 60 sowie online unter www.theater-altenburg-gera.de. Wegen der erforderlichen Erfassung von Kontaktdaten ist derzeit kein Kartenverkauf über externe Vorverkaufsstellen möglich.