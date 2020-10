Die Wohnungsverwaltung Schmölln kann im Corona-Jahr 2020 ihr 30-jähriges Bestehen nicht groß feiern. Dafür zeigt sich das kommunale Unternehmen tatenfreudig wie eh und je. Gegenwärtig in der der Friedrich-Naumann-Straße 4, wo neues Leben ins Wohnhaus einziehen soll. Das stand so lange leer, dass manch einer in der Sprottestadt dort schon die Abrissbirne kreisen sah.

Doch im Mai 2020 zögerte die Wohnungsverwaltung nur kurz, nachdem die Stadt für das Gebäude keinen Kaufinteressenten gefunden hatte. Sie übernahm und macht nun das, was sie am besten kann: sanieren und modernen Wohnraum schaffen. Das ausgeklügelte Raumkonzept liegt druckfrisch vor, die Finanzierung steht. Und als ob das nicht genug ist - denn eigentlich stand die Friedrich-Naumann-Straße 4 überhaupt nicht auf dem Plan - hat die Wohnungsverwaltung Schmölln den Gewerbehof an dieser Adresse gleich mit übernommen. Freilich: Den ausladenden Industriebau sofort in Kur zu nehmen, wäre aktuell sicher eine Nummer zu groß für das Unternehmen. Doch werden sich Kleinigkeiten Schritt für Schritt verändern - hin zum besseren. Das wichtigste Signal aber geht in diesen Tagen an die Mieter dort, allen voran den ASB: Sie können bleiben, weil die Immobilie eine Zukunft hat.