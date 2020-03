Schmölln. Premiere am 29. Februar 2020 mit Befragung ausgewertet. Konzept für zweite Auflage soll um Netzwerk-Börse erweitert werden

Termin für Schmöllner Fachkräftemesse 2021 steht fest

Die erste Schmöllner Fachkräftemesse ist ausgewertet, und es wird im kommenden Jahr eine weitere Auflage geben. Nach Worten von Carmen Herbig, in der Schmöllner Stadtverwaltung zuständig für Wirtschaftsförderung, liegt diesem Fazit eine Befragung von Messebesuchern und Ausstellern zugrunde. 45 Firmen habe man per Fragebogen um ein Resümee der ersten Fachkräftemesse gebeten. „Die Resonanz war groß“, so Herbig mit Blick auf 39 ausgefüllte Rückläufer. Die meisten, genau 37 Aussteller, haben zugesichert, bei einer zweiten Auflage der Schau wieder mit dabei sein zu wollen oder sie ermuntern die Stadtverwaltung, eine weitere Auflage der Präsentation zu organisieren.

Verbesserungsvorschläge gab es einige. Beispielsweise sollte die Messe von 10 bis höchstens 13 Uhr stattfinden und nicht, wie am 29. Februar 2020, von 10 bis 15 Uhr. Zum einen habe der Besucherstrom nachgelassen nach den Mittagsstunden, zum anderen sei die Aufmerksamkeit der Messebesucher gesunken, so die Begründung. Anlass für die Stadtverwaltung, das Konzept für die Fachkräftemesse 2021 nachzubessern. Im kommenden Jahr soll die nicht mehr an einem Samstag stattfinden, sondern als Abendveranstaltung am Mittwoch vor Himmelfahrt, 12. Mai 2021. „Wir würden das sehr gern ausprobieren und schauen, wie es ankommt.“ Das Spektrum der Aussteller könnte dann sowohl Firmen als auch Gewerbetreibende und kleinere Handwerksbetriebe umfassen. Das Konzept soll nicht mehr eine reine Fachkräftemesse beschreiben. Vielmehr soll diese Veranstaltung zur Netzwerk-Börse avancieren. Weitere Hausaufgaben für die Stadt: „Wir müssen besser werden, was die Werbung angeht.“