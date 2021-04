Am Gründonnerstag erfolgt eine Begehung des ehemaligen Gymnasiums sowie die Schlüsselübergabe vom Landratsamt an die Stadtverwaltung. Am Samstag erfolgte die Grundreinigung, damit am Dienstag mit dem Aufbau begonnen werden kann. Mittwoch geht die erste Teststrecke in Schmölln in Betrieb.