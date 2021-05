Theater Altenburg Gera baut Freiluftbühne auf

Gera. Ab Juni sollen Open-Air-Veranstaltungen stattfinden.

Seit Wochen laufen die Vorbereitungen für den Spielbeginn am Theater Altenburg Gera. Die Ensembles der Sparten proben die Programme der Open-Air-Veranstaltungen, welche ab Anfang Juni stattfinden könnten, wenn es dann die Rahmenbedingen erlauben. In dieser Woche hat auch der Aufbau der Bühne zwischen Theater und Küchengarten in Gera begonnen. Am Bühnenboden wird eine Drehscheibe eingebaut, die einen Durchmesser von neun Metern hat. Für die Konstruktion der Grundfläche und Nebenflächen wurden 90 Podeste verbaut. Fast die komplette Veranstaltungstechnik kommt aus dem eigenen Haus, lediglich das Bühnendach musste gemietet werden. Für den gesamten Aufbau der Open-Air-Spielstätte braucht das technische Team des Theaters circa zwei Wochen.