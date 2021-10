Theater Altenburg Gera: Zwischenstopp Frankreich

Altenburg/Gera. Konzerte, Puppentheater, Kurzopern und ein berührendes Schauspiel sind in Altenburg und Gera zu erleben.

Das Theater Altenburg Gera bietet in den nächsten Tagen für Jung und Alt ein abwechslungsreiches Programm.

Altenburg

Das Philharmonische Orchester Altenburg Gera widmet sich in seinem 2. Philharmonischen Konzert am heutigen Freitag um 19.30 Uhr im Theaterzelt Altenburg den drei Komponisten Christoph Willibald Gluck, Johann Baptist Vanhal und Johannes Brahms. Als Solistin spielt Lisabet Seibold am Kontrabass. Sie gilt als ein vielversprechendes Talent auf diesem Instrument.

OTZ-Newsletter für das Altenburger Land Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Peter Prautsch als André in dem Schauspiel „Vater“. Foto: Ronny Ristok/Theater Altenburg Gera

Florian Zellers berührende Tragikomödie „Vater“ über Altersdemenz, die die Erkrankung aus der Sicht des Betroffenen beschreibt, ist auf den Bühnen Europas wie auch am Broadway in New York mit großem Erfolg aufgeführt wurden. Nun hat das Stück in der Regie von Johanna Hasse am Samstag, 23. Oktober, um 19.30 Uhr Premiere im Theaterzelt Altenburg. Peter Prautsch ist in der Rolle des André zu erleben. Eine weitere Aufführung findet am Sonntag um 18 Uhr in der gleichen Spielstätte statt.

Wenn aufgrund von Reisewarnungen, Geld- oder Zeitmangel die Welt nicht bereist werden kann, muss die Welt eben nach Hause geholt werden. Deshalb lädt das Paul-Gustavus-Haus in Altenburg und das Schauspielensemble des Theaters Altenburg Gera ein, Kultur, Kulinarik und Nachtleben anderer Länder zu erkunden. Das erstes Reiseziel, und der Auftakt des neuen Veranstaltungsformats „Pauls fulminante Weltreise“, ist am Samstag um 20 Uhr im Paul-Gustavus-Haus in der Wallstraße 29 in Altenburg Frankreich mit Texten über und aus dem Land sowie Livemusik von unter anderem Edith Piaf und Charles Trenet. Das Buffet hält französische Spezialitäten bereit. Im Anschluss kann getanzt werden, heißt es in der Ankündigung.

Das aus Musikern des Philharmonischen Orchesters bestehende Ensemble „Quintetto Dvoresini“ widmet sich im 1. Kammerkonzert am Sonntag um 11 Uhr im Theaterzelt Altenburg den beiden Komponisten Antonín Dvořák (1841-1904) und Giovanni Bottesini (1821-1889) und deren beeindruckenden Werken für Streichquintett.

Gera

Feinfühlig und dennoch ohne Scheu wird am Samstag, 23. Oktober, um 16 Uhr im Puppentheater Gera das Stück „Hat Opa einen Anzug an?“ von der Puppenspielerin Marcella von Jan dargeboten. Auf Grundlage des gleichnamigen Kinderbuches von Amelie Fried erzählt die Bühnenfassung vom Tod aus der Perspektive eines kleinen Jungen.

Gleich zwei Kurzopern präsentiert das Theater am Sonntag um 14.30 Uhr im Großen Haus Gera. In der musikalischen Komödie „Das Telefon oder Die Liebe zu dritt“ von Gian Carlo Menotti, welche 1947 in New York uraufgeführt wurde und ein echter Klassiker ist, möchte Ben seiner Freundin Lucy in deren Apartment einen Heiratsantrag machen. Doch jedes Mal, wenn er zu sprechen anhebt, klingelt das Telefon und Lucy hebt ab. Die bewegende Mono-Oper „Die menschliche Stimme“ von Francis Poulenc handelt dagegen von einer Frau, die verlassen wurde. Verzweifelt versucht sie am Telefon ihre Beziehung doch noch zu retten.

Das Publikum kann sich am Sonntag um 18 Uhr im Konzertsaal Gera auf das außergewöhnliche Programm „Swing goes Latin“ freuen und bekommt dabei temporeiche Musik, klangliche Vielfalt und Virtuosität geboten. Das Metropolitan Jazz Orchestras ist in vielen Stilrichtungen zu Hause und bringt neben klassischen Standards unbekannte Kompositionen zu Gehör.

www.theater-altenburg-gera.de