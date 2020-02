Marie Schumann liest in ihrer Erfurter Wohnung in einem Buch.

Thonhausenerin veröffentlicht erste Geschichte

Die 23-jährige Marie Schumann aus Thonhausen ist in der im Januar erschienenen Geschichte-Sammlung „Der Kreis der Zeit“ mit ihrer gleichnamigen Geschichte vertreten. Die Sammlung ist im Schreiblust-Verlag erschienen. Der Verlag initiiert monatliche Mitmachprojekte.

Die Studentin für Grundschullehramt hat sich im vergangenen Jahr drei, vier Mal an einem solchen monatlichen Projekt beteiligt. Mit ihrer Kurzgeschichte „Der Kreis der Zeit“ belegte sie im Monat April den zweiten Platz. Das Thema der Schreibaufgabe lautete „Vermisst“. „Zwei Tage habe ich an der Geschichte geschrieben“, erzählt Marie Schumann. „Sie handelt von einer Frau, die ihre Erinnerung verloren hat, an Demenz leidet. Sie liegt im Krankenbett und sieht die unterschiedlichsten Menschen. Sie treten an ihr Bett, reden mit ihr. Die Frau weiß jedoch nicht, wer sie sind, sie hat es vergessen. Das Thema Demenz hatte mich zu diesem Zeitpunkt sehr beschäftigt, ich musste es einfach aufschreiben.“

Marie Schumann, die 1997 in Gera geboren wurde, besuchte in Thonhausen die Grundschule und in Nöbdenitz die Regelschule. Danach machte sie eine Ausbildung zur gestaltungstechnischen Assistentin an der TÜV-Akademie in Gera. Danach zog es die junge Thüringerin nach Fellbach bei Stuttgart in Baden-Württemberg. Dort lebt ihre Schwester. Dort machte sie an einem Abendgymnasium ihr Abitur.

Danach zog es sie wieder nach Thüringen. In Erfurt studiert sie nun Grundschullehramt. Marie liebt es, zu schreiben. Doch während dem Abitur fehlte ihr die Zeit. Lassen will sie es jedoch nicht. „Ich schreibe schon sehr lange Geschichten“, erzählt sie. „In der Grundschule habe ich mit Bilderbüchern angefangen. In der fünften Klasse habe ich dann die ersten Geschichten geschrieben. Zu ihren bisherigen Veröffentlichungen zählen auch die zwei Kurzgeschichten „Die Spinnenwebentänzerin“ und „Das Schicksal einer Katze“ in verschiedenen Sammelbänden.

„Es werden immer neue Geschichten entstehen. Momentan sitze ich an einem Buch. Mehr möchte ich aber nicht verraten“, sagt die 23-Jährige. Sie liest am liebsten Fantasy und Romantik. Ihr derzeitiges Lieblingswerk ist „Staubchronik“ von Lin Rina. Vielleicht, weil die Hauptdarstellerin in diesem Werk in einer Welt aus Büchern lebt.