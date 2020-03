Tipps und Tricks in der Lumpziger Töpferei

Die Freude über jeden Besucher war Udo Heinicke ins Gesicht geschrieben. Am 14. März 2020 hatte er zum Tag der offenen Töpferei in seine Werkstatt nach Lumpzig geladen. Und trotz Corona-Pandemie, die das soziale, kulturelle und gesellschaftliche Leben im Freistaat Thüringen seit Freitag mehr und mehr einschränkt, fanden zahlreiche Gäste den Weg zu ihm aufs Land. „Es kommen schon weniger Leute diesmal. Aber ehrlich, wenn das Wetter schlecht ist, bleiben sie auch weg an solch einem Tag“, sagt er. „Ich freue mich, dass das Interesse an unserer Handwerksarbeit nach wie vor groß ist“, freut er sich.

Auf dem Vierseithof der Heinickes herrschte am Samstag also regelmäßiges Kommen und Gehen. Und man spürte – nicht wenige der Neugierigen waren nicht zum ersten Mal in Lumpzig zu Gast. Immerhin feiert der Betrieb in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum. „Auch deshalb wollten wir unbedingt mitmachen“, sagt Barbara Heinicke. Darüber hinaus sei diese Tag tolle Gelegenheit, für das Töpferhandwerk, die Arbeit in den Ateliers und Werkstätten ordentlich Werbung zu machen.

Nach einer Pause im vergangenen Jahr hatte der Töpfermeister in diesem Jahr wieder seine Werkstatt mit angeschlossener Tonaufbereitung geöffnet und er nahm sich viel Zeit für seine Gäste. Bei Schauvorführungen zeigte er detail- und wortreich, wie ein Krug, eine Tasse oder ein Griff für die Milchkanne entsteht. Geduldig erläuterte er Fragen des Brennvorganges, des Trocknens und die verschiedenen Techniken des Glasierens. Von großem Interesse war zudem die hauseigene Tonaufbereitung, in der heimische Tone zu rotbrennenden Drehmassen verarbeitet werden.

Kerstin Schröder versucht sich an der Töpferscheibe, Udo Heinicke unterstützt sie dabei. Foto: Jana Borath

Neben zahlreichen Stammkunden konnten die Heinickes ebenso Neulinge in ihrer Töpferei begrüßen. Kerstin Schröder und Frank Hoppe gehörten dazu. Das Paar aus Gleina hatte eher zufällig von der Töpferei in Lumpzig erfahren. „Der Wirt im Gasthof Löbichau empfahl uns den Besuch“, berichtet Kerstin Schröder. Und weil Frank Hoppe einen Faible für braune Keramik hat, war auch er bei Udo Heinicke an der richtigen Adresse. Denn typisch für dessen Werkstatt ist steinzeugartige, mattbraune Gebrauchskeramik vor allem in bauchigen Formen.

Kerstin Schröder durfte dann sogar selbst an die Töpferscheibe und ihr Geschick unter Beweis stellen. „Eine Premiere“, wie sie sagte. Und die glückte hervorragend. Unter Anleitung von Udo Heinicke entstand eine kleine Schüssel, die nun getrocknet und gebrannt werden muss, bevor sie in Gleina einen schönen Platz bekommt.