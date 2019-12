Neues Angebot in der Stadtbibliothek Christina Hantke-Ziese (links) und Nadine Leibner zeigen die Tonies.

Leben Tonies sind die neuen Stars in der Altenburger Bibliothek

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tonies sind die neuen Stars in der Altenburger Bibliothek

Sie sind ein neuer Trend im Kinderzimmer: Tonies. Die niedlichen Figuren sehen aus wie Spielzeug, sind aber viel mehr als das, denn hinter ihnen verbergen sich Geschichten, Lieder und Sachwissen. Als moderne Alternative zum CD-Player vereint das Tonie-Audiosystem spannende Hörerlebnisse mit der Spiel- und Sammelleidenschaft der Kinder.

Dank Fördermitteln des Landes Thüringen für das Projekt „Bibliotheken sind bunt“ kann dieses neue Angebot laut Stadtverwaltung Altenburg den kleinen und größeren Hörbuchfreunden nun zur Verfügung gestellt werden. Für nähere Auskünfte steht das Bibliotheksteam gerne zur Verfügung.

Noch eine gute Nachricht ist zu vermelden. Ab sofort stehen zwei E-Book-Reader für je zwei Wochen zum Ausleihen bereit. Wer also noch unschlüssig ist, ob die „Onleihe“ das richtige Angebot ist und wie ein E-Book-Reader zu handhaben ist, kann das für zwei Wochen zu Hause ausprobieren.

Über 2,7 Millionen Tonies wurden bereits verkauft. Viele bekannte Kinderbuchhelden, wie Bibi Blocksberg, die kleine Hexe oder der „Grüffelo“ sind mittlerweile als Hörspielfiguren erhältlich. Außerdem gibt es Musik-Tonies mit bekannten und modernen Kinderliedern und selbst bespielbare Kreativ-Figuren. Zahlreiche Tonie-Figuren stehen seit kurzem in der Stadtbibliothek, Lindenaustraße 14, zur Ausleihe bereit. Wer das Tonie-System noch nicht kennt und gerne einmal ausprobieren möchte, kann auch für zwei Wochen eine vorkonfigurierte Tonie-Box in der Bibliothek ausleihen. Zwei Boxen stehen dafür zur Verfügung. Alle in der Bibliothek erhältlichen Figuren sind ohne vorherige Installation sofort über die bibliothekseigene Box abspielbar. Tonie-Würfel anschalten, Figur daraufstellen und loshören. Die Leihfrist der Tonie-Figuren beträgt vier Wochen. Es sind maximal drei Figuren ausleihbar.

In den vergangenen Monaten wurden zahlreiche neue Medien für die Stadtbibliothek erworben. Auf der Homepage der Stadtbibliothek kann man sich über aktuelle Neuerwerbungen informieren: www.stadtbibliothek-altenburg.de

Im Dezember gelten die eingeschränkten Öffnungszeiten der Einrichtung: Montag von 12-18 Uhr geöffnet, Dienstag von 12-17 Uhr geöffnet, Mittwoch geschlossen, Donnerstag von 12-18 Uhr, Freitag von 10-14 Uhr geöffnet