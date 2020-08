Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tonnenschwerer Taucher in der Großstöbnitzer Sprotte

Für die Erneuerung der Gasleitung von Räpitz bis Niederhohndorf wurde am Dienstagnachmittag die Sprotte im Großstöbnitzer Papiermühlenweg gequert: Mit einem vorgefertigten Rohrstück – ein so genannter Düker, auch Taucher genannt. Mit Hilfe von zwei Autokränen mit jeweils 220 und 400 Tonnen maximaler Last wurde der Taucher quer in der Sprotte verlegt. Der Düker misst 42,25 Meter und ist etwa 30 Tonnen schwer.