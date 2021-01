Trauer im Altenburger Land um Peter Friedrich

Altenburg Der Anwalt, Politiker und ehrenamtlich Engagierte starb an den Folgen einer schweren Corona-Infektion.

Altenburg. Der Anwalt und Politiker Peter Friedrich ist tot. Er verstarb in der Nacht zu Mittwoch, 20. Januar, in einem Leipziger Klinikum an den schweren Folgen einer Corona-Infektion. Er wurde 78 Jahre alt.

Lindenau-Museum und Residenzschloss Altenburg trauern um einen langjährigen Wegbegleiter, Freund und Unterstützer, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung beider Häuser.

Peter Friedrich hat sich über Jahrzehnte mit viel Tatkraft und Engagement um den Kulturstandort Altenburg verdient gemacht. Als Gründungsmitglied und Vorsitzender des Altenburger Schlossvereins von 1996 bis 2017 hat er sich in erheblichem Maße für das Residenzschloss eingesetzt. In dieser Funktion hat er über Jahre wichtige Ankäufe und Sanierungs- und Restaurierungsmaßnahmen ermöglicht. Mit dem Benefizessen hat der Schlossverein unter seiner Führung zudem eine Tradition begründet, die sich seit fast 20 Jahren größter Beliebtheit erfreut und deren Einnahmen dem Schloss zugutekommen.

Darüber hinaus war Peter Friedrich auch Gründungsmitglied des Förderkreises „Freunde des Lindenau-Museums“. Zuletzt war er Mitglied im Vorstand des Fördervereins und hat dabei seine Erfahrung und seine guten Beziehungen für die Belange des Museums eingesetzt.

Die Entwicklung des Altenburger Schlossberges mit Lindenau-Museum, Residenzschloss und Mauritianum lag ihm bei seinen ehrenamtlichen Tätigkeiten besonders am Herzen. Das Zusammenwachsen von Lindenau-Museum und Residenzschloss im Rahmen der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Altenburger Museen hat er wohlwollend begleitet.

Der Direktor der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Altenburger Museen, Dr. Roland Krischke, zeigte sich bestürzt über die völlig unerwartete Nachricht: „Mit Peter Friedrich verlieren wir einen außergewöhnlichen Menschen. Mir persönlich wird ein Freund und Berater fehlen, den ich nicht vergessen werde.“

Tief verwurzelt im Altenburger Land

Der Rechtsanwalt war in der Region tief verwurzelt. 1990 war er eine der treibenden Kräfte bei der Neugründung der SPD in Altenburg. Von 1990 bis 1998 war er Abgeordneter der SPD-Fraktion im Thüringer Landtag. Seinen größten politischen Erfolg feierte er bei der Bundestagswahl 1998, als ihm der Einzug in den Deutschen Bundestag durch ein Direktmandat gelang. Nach seinem Ausscheiden aus dem Parlament engagierte er sich weiterhin auf kommunalpolitischer Ebene, im Kreistag und im Altenburger Stadtrat.