Tschernobyl in Bildern im Gößnitzer Rathaus

Eine lächelnde alte Dame mit Hund, Unmengen an Gasmasken auf dem Boden eines Klassenzimmers einer Mittelschule, Gestelle einstiger Krankenhausbetten – das sind nur drei Motive der zwanzig bewegenden Fotografien, die seit Dienstagabend in einer Ausstellung im Rathaus in Gößnitz zu sehen sind. Die Werke stammen vom 27-jährigen Sachsen Sebastian Schmidt. Sie zeigen allesamt Tschernobyl – die Stadt, in der am 26. April 1989 der schwerste Unfall in der Geschichte der Kernenergie geschah. Zwei Explosionen zerstörten einen der vier Reaktorblöcke und schleuderten radioaktives Material in die Atmosphäre. Die radioaktive Wolke zog bis nach Mitteleuropa und zum Nordkap. 36 Stunden nach dem Unfall wurde die gesamte Stadt in einem Umkreis von 30 Kilometern evakuiert, so berichtet Schmidt, der schon zweimal die Stadt bereist hat.

Marion und Uwe Illert aus Zwickau sind Fans von Sebastian Schmidts Bildern. Foto: Tina Puff In seiner Ansprache zu seiner ersten Fotoausstellung versuchte er, den Gästen seine Faszination von der Stadt zu vermitteln. Er erzählte von seinen Reisen und seinen Erlebnissen. Und wie ihn dieser verlassene Ort in den Bann gezogen hat. Er berichtet von Prypjat, die Stadt, die nach der Reaktorkatastrophe evakuiert wurde und von den Arbeitern aus Slawutytsch, die täglich mit dem Zug zur Arbeit nach Tschernobyl fahren. Auch für dieses Jahr hat er wieder einen Trip nach Tschernobyl geplant. Er weiß, es gibt noch viel zu sehen. Die Zone umfasse etwa 520 Hektar, erklärt er. Begeistert lauschten die Gäste der Ausstellungseröffnung den Ausführungen. Für viele von ihnen ist das Thema sehr greifbar. „Wir waren doch alle hier auch davon betroffen, wir haben es miterlebt, als die Wolke zu uns kam und der verseuchte Regen viel“, sagt die 72-jährige Käte Jenke, Ortsvereinsvorsitzende der Arbeiterwohlfahrt. Karla Brunke stimmt ihr zu. Beide berichten, das jedes Jahr Kinder aus Tschernobyl, die zwei Wochen in Altenburg verleben, für einen Tag nach Gößnitz kommen. Das ist wohl auch ein Grund, warum das Ereignis für viele der Besucher so nah schien. Auch die beiden Gößnitzer Iris und Thomas Hanns, die sich als Mitglieder des Trachtenvereines fast keine Ausstellung entgehen lassen, waren berührt von den Aufnahmen. Das die lost Places Bilder von Schmidt in Gößnitz zu sehen sind, ist der Verdienst von Rolf Luksch. Luksch ist Stadtratsmitglied in Gößnitz und der Arbeitskollege von Sebastian Schmidt. Er ist von den Fotografien des 27-Jährigen fasziniert. Sieht in ihnen Potenzial und möchte, dass der junge Mann aus Zwickau sein Talent ausbaut. Er hat die Ausstellung ins Rollen gebracht. Christiane Fiedler, Mitarbeiterin der Stadt, hat Schmidt beim Aufbau der Ausstellung und beim Fertigen der Einladungen geholfen. Dafür dankte ihr der sympathische junge Mann mit einem Präsent. Sebastian Schmidt bei seiner Ansprache. Foto: Tina Puff Holger Runge, stellvertretender Schulleiter der Musikschule Altenburger Land, Schulteil Schmölln, und seine Kollegin Irene Maier sorgten auf Bratsche und E-Piano für die musikalische Umrahmung. Bürgermeister Wolfgang Scholz gratulierte in seiner Ansprache dem jungen Mann, blickte geschichtlich auf die Katastrophe von Tschernobyl zurück und mahnte Umweltkatastrophen an, die ganze Familien zerstören. „Was machen wir mit unserer Welt?“, regte er zum Nachdenken an. Die Ausstellung ist zu sehen Montag, Dienstag, Donnerstag, 9 bis 12 Uhr, Dienstag 13 bis 18 Uhr und Donnerstag 13 bis 15 Uhr