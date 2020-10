Türen für ein selbstbestimmtes Lernen öffnen

Nach der Schule geht es für viele junge Erwachsene auf in die weite Welt. So war es auch bei Stefanie Schulze. Sie war im Ausland, hat sich weitergebildet und unzählige Zertifikate abgeschlossen. Doch entscheidende Fragen des Alltags blieben unbeantwortet, über die sie gerne schon vorher Bescheid gewusst hätte. Diese Fragen würden Schulen meist schuldig bleiben. Mit ihrer neuen Webseite Human Reboot möchte Schulze den Jugendlichen und jungen Erwachsenen helfen, gut informiert und fit ins eigene Leben zu starten.

Nach zwei Masterabschlüssen nicht zufrieden im erstem Job

Die Idee für die Webseite basiere auf ihrer eigenen Geschichte, schildert Stefanie Schulze. Sie habe groß Karriere machen wollen, sammelte einen Abschluss nach dem anderen. Sie absolvierte ein duales Studium im internationalen Management, schloss mit dem Master of Global Management ab. In Auslandsemestern, wie etwa in Schottland, konnte sie ihr Wissen vertiefen. Ein zweiter Masterabschluss im Management folgte. Dann sei es 2017 endlich so weit gewesen: der erste Job. Doch mit diesem war sie, nach all den engagierten Jahren der Weiterbildung, nicht wirklich zufrieden: „Es kommt eben nicht nur auf die Zertifikate an, sondern wie man sich verkaufen kann.“

Warum interessieren sich junge Leute nicht?

Für Stefanie Schulze wurde zu diesem Zeitpunkt deutlich, dass es im Leben noch wesentlich mehr gibt, als nur ein Abschlusszeugnis in der Hand zu halten: „Es gibt so viel Wissen, das mein Leben noch bereichert.“ Nach 2017 bildet sie sich in unterschiedlichen Seminaren weiter. Themen wie Karriere, Persönlichkeit oder Verkauf stehen im Programm. Auf den Seminaren sei ihr jedoch aufgefallen, dass nur wenige junge Menschen sich weiterbildeten: „Warum interessiert es die jungen Leute nicht?“ Denn es würden dort die wichtigen Antworten auf Fragen gegeben, um den eigenen Alltag zu meistern.

Viel Stress kann gespart werden

Danach hieß es für Stefanie Schulze: „Lernen darf wieder Spaß machen. Es geht mir ums kindliche Entdecken“ Nach monatelanger Arbeit und Vorbereitung hat sie eine Webseite gestaltet, die das Ziel hat, Bildungslücken zu schließen: „Man kann sich viel Stress im Leben ersparen, wenn man vorher Bescheid weiß.“ Seit diesem März ist ihre Webseite Human Reboot online. Mit dieser möchte Schulze ihre Vision erfüllen, eine Plattform zu schaffen, auf der die Fragen des Alltags beantwortet werden können.

Sich über große und kleine Fragen des Alltags informieren

Was ist das besondere der Webseite Human Reboot? „Der Titel der Webseite leitet sich vom Neustart eines Computers ab“, erklärt Stefanie Schulze. Demnach heißt Human Reboot so viel wie „Neustart der Menschheit“. Das Prinzip der Webseite besteht darin, dass in kurzen bis zu fünfminütigen Videos über die kleineren oder größeren Fragen des Alltags aufgeklärt wird. Alles steht unter der Fragestellung: Hat dich die Schule aufs Leben vorbereitet?

Wie halte ich mich fit und wie ticken die anderen?

In verschiedenen Rubriken kann sich über Themen informiert werden, die bei manchen schon mal mehr als drei Fragzeichen aufkommen lassen können. So gibt es nähere Informationen unter der Kategorie Gesundheit, worauf beispielsweise bei Lebensmitteln oder zur Balance des eigenen Körpers geachtet werden kann. In den Rubriken Kommunikation und Psychologie werden psychologische Grundkenntnisse vermittelt, die den Umgang mit anderen Menschen erleichtern können. Vielleicht gibt es da auch Geheimtipps für ein harmonisches Zusammenleben und eine glückliche Beziehung?

In Finanzen und Karriere richtig durchstarten

Die Bereiche Karriere und Finanzen sind auf die pragmatischen Sorgen und Nöte des Alltages ausgelegt. In der Kategorie Finanzen werden die Themen Aktien, Steuern und Versicherungen genauer erklärt. Im Bereich Karriere werden Tipps für Beruf und Karriere gegeben. Mit ihrer Webseite möchte Stefanie Schulze jungen Erwachsenen und Jugendlichen die Antworten ermöglichen, die in ihrer eigenen Schulzeit nie wirklich angegangen worden seien: „Ich freue mich, wenn ich die Lebensqualität von Menschen verbessern kann.“

Einen Feuerlöscher richtig bedienen

Wer einfach nur sein Alltagswissen auffrischen möchte, ist bei Human Reboot ebenfalls richtig. Unter dem Themenbereich Alltagswissen, wird über die tausend kleinen Dinge des Alltags informiert. Wer weiß zum Beispiel, wie ein Feuerlöscher richtig angewendet wird? Das konnten Interessierte in einem Quiz auch schon zur Kreativmesse am 13. September herausfinden, bei der Stefanie Schulze ihre Webseite vorstellte.

Durch geöffnete Türen müssen die Leute selber gehen

Das Prinzip von Human Reboot basiert auf einer Marketing-Kooperation mit Experten. So wählt Stefanie Schulze Fachleute für die einzelnen Themenbereiche wie etwa Finanzen oder Karriere aus, die dann Interessierten tiefergehende Informationen geben können. „Ich arbeite an Qualitätskriterien, wie ich die Experten auswähle“, erklärt Schulze. Neben diesen vielfältigen Themenrubriken stellt sie auch ihre besten Lesetipps vor. Es sind Bücher, die sie selber gerne schmökert, wie Stefanie Schulze verrät­­. Stefanie Schulze ist mit ihrer Plattform auch über jugendrelevante Plattformen wie Facebook, Instagram oder Youtube vernetzt. Interessierte können also einfach mal bei Human Reboot hineinschauen. Stefanie Schulze freut sich über jeden Besucher, den sie bei einer Frage helfen kann: „Ich will niemanden von etwas überzeugen. Ich möchte Türen öffnen, die in eine neue, leichtere Welt blicken lassen. Durchgehen müssen die Leute aber von alleine.“