Über 200 Blühpaten im Altenburger Land

Altenburg. Es werden weitere Naturfreunde gesucht, die sich an dem Projekt beteiligen.

Landwirte als Natur- und Umweltwirte – das hat im Altenburger Land mit dem Projekt Blühwiesen Gestalt angenommen. Im Frühjahr 2020 vom Kreisbauernverband ins Leben gerufen, wurden die Blühflächen im Landkreis seitdem zunehmend ausgedehnt. Gelungen sei die Einbeziehung der Bevölkerung: Mittlerweile haben sich über 200 Blühpaten überzeugen lassen, eine ein- oder mehrjährige Patenschaft einzugehen.

Auf 2,5 Hektar Saatgut ausgebracht

Die Blühwiesen bieten natürlichen und nachhaltigen Nahrungs- und Lebensraum für Insekten und andere Tiere. Die Ansaat der neuen Blühwiesen auf zirka 2,5 Hektar Fläche erfolgte Mitte Mai. Das Saatgut besteht aus 47 Arten und werde speziell für die hiesige Vegetationsregion gemischt und angepasst. Im Optimalfall entsteht ein regelrechter Blühteppich – eine farbenprächtige Weide für Insekten, Schmetterlinge, Käfer und andere Lebewesen.

Jetzt im Herbst finden bei gutem Wetter vereinzelt Mulch- und kleinere Pflegearbeiten statt. Die Arbeit mit Blühmischungen – für die Landwirte war das fachliches Neuland. Wobei sich mitunter Effekte gezeigt hätten, die man so nicht erwartet hatte: „Auf einigen Ackerflächen hat es sich als schwierig erwiesen, Blühflächen zu etablieren, die ausschließlich aus den gesäten Arten bestehen. Oftmals haben Disteln, Gemeine Melde oder gar Weidelgras die angesäten Arten verdrängt“, benennt Tom Bauch, der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes Altenburg, eine Erfahrung der ersten zwei Blühwiesen-Jahre.

Sortenreine Blühwiesen sind Ziel

Nun sei man bestrebt, diese Flächen in sortenreine Blühwiesen zu verwandeln. Das aber, so Tom Bauch, sei eine schwierige Aufgabe, vor allem auf Ackerflächen.

Was gerade jetzt im Herbst auffällt: Die meisten Flächen bleiben der Natur überlassen und deshalb ungemäht. So etwa können Schmetterlingspuppen an den vertrockneten Stängeln und Blättern überwintern. Zudem dienen sie im Winter als Schutz- und Rückzugsorte für Insekten und Tiere.

„Zugegeben, hüfthohe Wiesen inmitten der Stadt bieten für viele vielleicht ein ungewohntes Bild, bringen uns aber ein Stück intakte Natur zurück mit Farbenpracht und einer Heimstatt für Vögel und Insekten“, wirbt Tom um Verständnis bei der Bevölkerung. Die kann sich auch weiterhin mit einer Blühpatenschaft an dem Projekt beteiligen.

Informationen gibt es bei der Interessengemeinschaft Blühpatenschaften Altenburger Land (www.kbv-altenburg.de/bluehpatenschaften).

Ein Glas Honig als Dankeschön

Angeboten werden ein- und dreijährige Vereinbarungen. Die Parzellen nehmen jeweils eine Fläche von 100 Quadratmetern ein. Größere oder mehrere Parzellen an verschiedenen Orten sind ebenfalls machbar.

Als kleines Dankeschön erhält jeder Blühpate zum Ende der Saison ein Glas Honig von einem regional produzierenden Imker und ein Zertifikat.