Altenburg. In Altenburg spielen am 9. August Diana Matut und Andreas Schmitges im Rahmen des Yiddish Summer Weimar.

Über die Brücke zwischen deutschem und jiddischem Liedgut

Der Yiddish Summer Weimar geht in diesen Tagen in seine 20. Festival-Saison. Altenburg wird am Sonntag, 9. August, um 17 Uhr, zum dritten Mal einer der Spielorte außerhalb des Festivalstandortes werden.

Für das bevorstehende Konzert unter dem Motto „West meets East – Musik aus Aschkenas“ weicht der Veranstalter, der Förderverein Zukunftswerkstatt Paul-Gustavus-Haus Altenburg, coronabedingt in das großzügig bemessene Amphitheater der Evangelischen Lukas-Stiftung Altenburg in der Zeitzer Straße 28 aus.

Durch Epochen jiddischer Lieder

Als musikalische Gäste kommen in diesem Jahr Diana Matut (Gesang, Blockflöte)und Andreas Schmitges (Gitarre, Mandoline, Gesang) nach Altenburg. Die Musiker und Musikologen nehmen die Gäste am Sonntagnachmittag mit auf eine Reise durch die westlichen und östlichen Epochen jiddischer Lieder und überqueren die fast vergessenen Brücken zwischen deutschem und jiddischem Lied.

Diana Matut ist nicht nur Musikerin, sondern auch eine Expertin für jüdische Musik sowie jiddische Sprache und Literatur mit einem besonderen Schwerpunkt auf älterer jiddischer Literatur. Sie ist zudem Mitarbeiterin am Seminar für Judaistik/Jüdische Studien der Universität Halle.

Ihr Duo-Partner Andreas Schmitges ist studierter Jazz-Gitarrist, Mandolinist und seit vielen Jahren vor allem im Bereich jiddischer Musikkultur unterwegs. Zudem ist er zugleich auch der Kurator vom Yiddish Summer Weimar und damit wesentlich am Entwicklungsprozess des Festivals für jüdische Kultur beteiligt.

Interessierte sollen sich anmelden

Für die Umsetzung des Hygienekonzeptes ist das Konzert für bis zu 50 Besucher zugelassen. Interessierte werden gebeten, vorab eine E-Mail an veranstaltung@gustavushaus-altenburg.de zu schreiben oder Constance Böhme, die Projektmanagerin des Paul-Gustavus-Hauses, unter Telefon 0176/66 87 43 51 zu kontaktieren.

Der Eintritt zum Konzert ist frei. Spenden für Kunst und Kultur sind ausdrücklich erwünscht.